Kodak Info Input Solution 7.5 mit weiteren KI-Funktionen

Kodak Alaris präsentiert die Info Input Solution Version 7.5, die den Einsatz moderner KI im Input- und Dokumentenmanagement spürbar vereinfacht. Die neue Version integriert führende Modelle wie ChatGPT (OpenAI) und Gemini und unterstützt damit eine deutlich flexiblere Gestaltung individueller KI-Strategien. Weitere wesentliche Neuerungen sind die kostenfreie OCR Engine von IRIS und der grafische Workflow Editor für einfachere und schnellere Prozessgestaltung.

Moderne KI-Modelle unterstützen fachliche Entscheidungen

Kodak Info Input Solution 7.5 lässt sich ohne zusätzlichen Integrationsaufwand mit gängigen Plattformen wie ChatGPT, Google Gemini, AWS Bedrock Data Automation und BoxAI verbinden und ermöglicht so eine tiefere inhaltliche Analyse. Auch unstrukturierte oder handschriftliche Dokumente lassen sich auswerten, und fachliche Fragestellungen können direkt geprüft werden. Beispielsweise, ob eine juristische Vertretung erwähnt wird, ob bestimmte Beträge überschritten werden oder ob Inhalte plausibel sind. Dies bietet eine wertvolle Unterstützung bei der fachlichen Vorprüfung und reduziert zeitintensive manuelle Kontrollen.

Booster für das Input Management

Die präzise Klassifikation und Zuordnung von Dokumenten ist nun mit einfachen Prompts möglich – ganz ohne technisches Vorwissen. Dadurch wird KI für alle Anwender nutzbar und entlastet personalintensive Arbeitsschritte erheblich. Unternehmen profitieren von deutlichen Zeit- und Kostenvorteilen sowie einer zuverlässigen Übergabe der Daten an nachgelagerte Systeme wie E-Akte-, DMS- oder ECM-Lösungen. Das große Einsparpotenzial zeigt sich besonders bei Szenarien mit vielen unterschiedlichen Dokumententypen, etwa in der Personalabteilung oder im behördlichen Posteingang. Für das Input Management ist das ein absoluter Gamechanger.

Schnellere Bearbeitung durch automatische Zusammenfassung

Darüber hinaus können mehrseitige Dokumente oder E-Mail-Verläufe automatisch zusammengefasst werden. Mitarbeitende erhalten damit in kurzer Zeit einen übersichtlichen Einblick in die Inhalte und können Vorgänge schneller einordnen. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung insbesondere bei wiederkehrenden Routineaufgaben.

Hohe Flexibilität

Die bisherigen Konnektoren Google Doc AI, Microsoft Document Intelligence (auch On-premises möglich), Hyperscience, Amazon Textract und Abby Extraction sind weiterhin verfügbar. So können Unternehmen festlegen, welche KI-Dienste sie nutzen möchten und diese entsprechend ihren Datenschutz- und Compliance-Anforderungen kombinieren.

Kostenfreie OCR Engine von IRIS für durchsuchbare PDF/A

In Info Input Solution 7.5 ist erstmals die IRIS OCR Engine ohne zusätzliche Lizenzkosten enthalten. Sie erzeugt durchsuchbare PDF/A-Dokumente und kombiniert die Volltexterkennung mit KI-basierten Indexwerten. Damit sind Dokumente in unterschiedlichen Repositories effizient auffindbar und lassen sich sowohl über Inhalt als auch über Metadaten recherchieren.

Grafischer Workflow Editor für einfachere Prozessgestaltung

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Version ist der überarbeitete grafische Workflow Editor. Das übersichtliche grafische Design der Workflows ermöglicht es, Prozesse intuitiv per Drag-and-Drop zu erstellen, anzupassen und zu überwachen. Dadurch wird die Einrichtung neuer Abläufe erheblich erleichtert und bestehende Workflows lassen sich flexibel ändern, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

„Unsere Mission ist es, Dokumentenintelligenz offen, anwendungsnah und langfristig zukunftsfähig zu gestalten“, so Axel Schlender, Business Consultant, Kodak Alaris Germany GmbH. „Info Input Solution 7.5 setzt genau dort an: Wir reduzieren Komplexität, schaffen mehr Freiraum für Innovation und ermöglichen es unseren Kunden, Automatisierung schneller umzusetzen und ihre Prozesse kontinuierlich mit dem Fortschritt der KI weiterzuentwickeln.“

Das unabhängige Analystenunternehmen Quocirca bestätigt die besondere Stärke von Kodak Alaris im IDP-Markt – insbesondere die Kombination aus marktführender Capture-Technologie und einer offenen, zukunftssicheren Plattformarchitektur.

