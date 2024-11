Köln Arcaden spenden 20 Schutzschlafsäcke

Bundesweite Kampagne in Kooperation mit lokalen Hilfsinitiativen

Die Köln Arcaden übergaben jetzt 20 Schutzschlafsäcke (sogenannte Sheltersuits) an die „Arche für Obdachlose“. Weil gerade im Winter viele Menschen in lebensbedrohliche Situationen kommen können, unterstützen die Köln Arcaden seit über drei Jahren die Sheltersuit Foundation. „Wir konnten dank der großzügigen Spenden bereits über 110.000 EUR sammeln und damit mehreren hundert Menschen helfen“, so Marketing Managerin Anne Porzberg.

Die 20 Sheltersuits nahm Franco Clemens, stellvertretender Vorsitzender der „Arche für Obdachlose“ in Empfang, um sie Bedürftigen zur Verfügung zu stellen.

Die Köln Arcaden, von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) betrieben, setzen sich aktiv dafür ein, obdachlosen Menschen Hilfe und Sicherheit zu bieten. Die Sheltersuits sind multifunktionale Schutzanzüge, trotzen Wind und Wetter und können in einen Schlafsack umgewandelt werden. Diese Aktion wird an 20 Standorten in Zusammenarbeit mit lokalen Hilfsorganisationen durchgeführt.

