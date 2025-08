König Mohammed VI. ehrt die Frauenfußballnationalmannschaft

Seine Majestät König Mohammed VI. hat die Frauenfußballnationalmannschaft am 30. Juli anlässlich der Feierlichkeiten zum glorreichen Thronjubiläum bei einem offiziellen Empfang geehrt. Dieses bedeutende Ereignis ist nicht nur eine Anerkennung der außergewöhnlichen Leistungen der Frauenmannschaft, die den Spitznamen „Lionnes de l’Atlas“ (Löwinnen des Atlas) trägt und 2022 und 2024 zweimal das Finale des Afrikanischen Nationen-Pokals erreichte, sondern ist Teil einer umfassenderen königlichen Vision: der Vision eines modernen Marokko, in dem Frauen eine zentrale Rolle spielen, auch im Spitzensport.

-Ein tiefgreifender und strukturierter Wandel

Der lange Zeit marginalisierte Frauenfußball erlebt seit einigen Jahren einen beispiellosen Wandel. Unter der visionären Führung Seiner Majestät und dank der gemeinsamen Anstrengungen des marokkanischen Fußballverbands unter der Leitung von Fouzi Lekjaa wurde im Rahmen eines ehrgeizigen Strategieplans (2020-2024) ein umfassendes professionelles Ökosystem geschaffen. Dieser Plan umfasst insbesondere die Organisation von Senioren- und Juniorenmeisterschaften, eine regelmäßige finanzielle Unterstützung der Vereine, eine hochwertige technische Betreuung sowie die Einrichtung regionaler Akademien und spezialisierter Ausbildungszentren, begleitet von einer aktiven Talentsuche und einer besseren Medienpräsenz.

-Durchschlagende Erfolge auf allen Ebenen

Die Ergebnisse dieser entschlossenen Politik sprechen für sich. Die Nationalmannschaft qualifizierte sich zweimal in Folge für das Finale des Afrikanischen Nationen-Pokals und schrieb 2023 Geschichte als erste arabische Mannschaft, die das Achtelfinale einer Frauen-Weltmeisterschaft erreichte. Die Nachwuchsmannschaften folgen diesem Aufwärtstrend: Die U20 qualifizierte sich für zwei Weltmeisterschaften in Folge, und die U17 feierte 2022 ihren ersten Weltcup-Erfolg.

-Ein Einfluss, der über die Grenzen des Fußballs hinausgeht

Dieser Erfolg erstreckt sich auch auf andere Sportarten, wie der Triumph der Futsal-Nationalmannschaft bei der ersten Frauen-Afrikameisterschaft 2025 in Marokko zeigt. Auf Vereinsebene hat sich das Land dank der bemerkenswerten Leistungen des AS FAR und des Sporting Club de Casablanca in der Frauen-Champions-League als kontinentale Referenz etabliert und ist damit das erste Land, das zwei verschiedene Vereine für das Finale dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs qualifiziert hat.

Diese königliche Anerkennung krönt ein Jahrzehnt stetiger Fortschritte und eröffnet neue Perspektiven für den marokkanischen Frauensport, der nun als Instrument der Emanzipation und wichtiger Botschafter des Königreichs auf internationaler Ebene anerkannt ist.

Willkommen auf unserer Online-Plattform, der „Marokko Zeitung“.

Firmenkontakt

MAROKKO ZEITUNG

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Pressekontakt

Khalid Drawi

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.