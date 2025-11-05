König Mohammed VI. führt einen neuen Nationalfeiertag ein: „das Fest der Einheit“

In einer am 4. November vom Königshaus veröffentlichten Erklärung wurde bekannt gegeben, dass Seine Majestät König Mohammed VI. auf eigene Initiative einen neuen Nationalfeiertag eingeführt hat. Der 31. Oktober jedes Jahres wird fortan unter dem Namen „Aid Al Wahda“ (Fest der Einheit) gefeiert.

Historischer Hintergrund:

Es handelt sich um den ersten Nationalfeiertag seit der Rückeroberung von Oued Eddahab im Jahr 1979 und um die erste Proklamation dieser Art unter der Herrschaft von König Mohammed VI.

Diese souveräne Entscheidung ist Teil eines historischen Wendepunkts, der durch die entscheidenden Entwicklungen der Resolution 2797/2025 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gekennzeichnet ist. Diese Resolution, die Gegenstand der letzten königlichen Rede war, bestätigt den marokkanischen Autonomieplan als die realistischste Lösung für den Sahara-Konflikt.

Symbolische Bedeutung:

König Mohammed VI. hat diesem Nationalfeiertag den Namen „Aid Al Wahda“ gegeben, der eine tiefe Bedeutung in Bezug auf die nationale Einheit und die unerschütterliche territoriale Integrität des Königreichs hat. Dieser Feiertag wird der Nation Gelegenheit bieten, ihre Verbundenheit mit den nationalen Sakralitäten und den legitimen Rechten Marokkos zum Ausdruck zu bringen.

Königliche Gnade:

Gemäß der Tradition königlicher Gnade und Güte wird dieser Tag durch die königliche Gnade geprägt sein, die der Souverän zu diesem Anlass gewährt.

Neuer Rahmen für königliche Ansprachen:

Parallel zu dieser historischen Ankündigung wurde beschlossen, dass die königliche Ansprache künftig bei zwei offiziellen Anlässen gehalten wird: anlässlich des glorreichen Thronfestes und anlässlich der Eröffnung des Parlaments.

Dieser protokollarische Rahmen beeinträchtigt in keiner Weise das Vorrecht des Monarchen als Amir Al-Mouminine und Staatsoberhaupt, sich jederzeit, wenn er es für angebracht hält, an die Nation zu wenden.

Beibehaltung der nationalen Feierlichkeiten:

In der Erklärung wird präzisiert, dass die für den 50. Jahrestag des Grünen Marsches geplanten Feierlichkeiten beibehalten werden, ohne dass der Monarch bei diesem besonderen Anlass eine Rede an die Nation hält.

Diese Institution des Festes der Einheit bereichert somit das reiche Erbe der marokkanischen Nationalfeiertage, nachdem das Amazigh-Neujahrsfest offiziell anerkannt wurde, das einer jahrhundertealten Festtradition Tribut zollt, die tief in der marokkanischen Identität verwurzelt ist.

