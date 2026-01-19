König Mohammed VI. willigt ein, Gründungsmitglied des Friedensrats von Donald Trump zu werden

In einer am 19. Januar 2026 vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und im Ausland lebende Marokkaner veröffentlichten Erklärung wurde bekannt gegeben, dass Seine Majestät König Mohammed VI. eine Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump eine Einladung erhalten habe, als Gründungsmitglied dem Friedensrat beizutreten, einer Initiative, die der amerikanische Präsident ins Leben rufen möchte.

Dieser Friedensrat hat sich zum Ziel gesetzt, zu den Friedensbemühungen im Nahen Osten beizutragen und einen neuen Ansatz zur Lösung von Konflikten in der Welt zu verfolgen.

Königliche Zustimmung und Engagement Marokkos

In der Erklärung heißt es, dass Seine Majestät König Mohammed VI. die Vision von Präsident Trump begrüßt und die Einladung positiv aufgenommen hat. Dementsprechend verpflichtet sich das Königreich Marokko, die Gründungsurkunde dieses künftigen Rates zu ratifizieren.

Anerkennung von internationalem Rang

In der Erklärung wird betont, dass die Teilnahme an diesem Rat einem begrenzten Kreis von weltweit führenden Persönlichkeiten vorbehalten ist, die sich für die Zukunft engagieren. Diese Einladung wird als Anerkennung der Führungsrolle und der unverzichtbaren Friedensbemühungen Seiner Majestät des Königs dargestellt. Dies zeugt auch vom Vertrauen, das der US-Präsident und die internationale Gemeinschaft dem marokkanischen Monarchen entgegenbringen, der auch Vorsitzender des Al-Quds-Komitees ist.

Art und Ziele des Friedensrats

Diese künftige Struktur wird die Form einer internationalen Organisation haben. Ihre Ziele sind die Förderung der Stabilität, die Wiederherstellung der Regierungsführung und die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens in Konflikt- oder Risikogebieten.

Ihre Arbeitsweise soll konkret sein und auf praktischer Zusammenarbeit und Partnerschaften mit greifbaren Ergebnissen basieren. Der Zugang erfolgt ausschließlich auf Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Regionaler Kontext und Position Marokkos

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass Marokko zwei gleichzeitige Entwicklungen in den USA begrüßt: den Start der zweiten Phase des umfassenden Friedensplans der Trump-Regierung und die Einrichtung eines Nationalen Komitees für die Übergangsverwaltung des Gazastreifens.

Die Erklärung schließt mit der Bekräftigung der unveränderten Position Marokkos unter der Führung Seiner Majestät des Königs zugunsten eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten. Das Königreich unterstützt die Gründung eines palästinensischen Staates innerhalb der Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, der friedlich mit Israel koexistiert.

Willkommen auf unserer Online-Plattform, der „Marokko Zeitung“.

Firmenkontakt

MAROKKO ZEITUNG

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Pressekontakt

Khalid Drawi

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.