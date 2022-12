Könnte Rate That Crypto (RTC) der Retter des Krypto-Winters sein?

Bei der letzten Zählung gab es über 21000 Kryptowährungen. Nicht alle von ihnen sind gleich begehrenswert, so wie auch nicht alle Währungen der realen Welt gleichwertig sind.

Anleger, die in die Kryptowelt einsteigen wollen, stehen vor der Frage, ob sie viel von einer Währung kaufen, ihr Geld auf zwei verschiedene Kryptowährungen aufteilen oder an den Bewegungen mehrerer Währungen teilnehmen sollen.

Es gibt keine Einheitsgröße für alle, und die Entscheidung, in welche Kryptowährungen man investieren sollte, hängt von der Risikobereitschaft einer Person ab.

Bestimmte Kryptowährungen eignen sich besser für bestimmte Bedürfnisse, z. B. für Anleger, Anwendungsentwickler, Daytrader usw. Ein tieferes Verständnis der Token und ihrer Anwendungsfälle würde Ihnen eine bessere Chance geben, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

In diesem Leitfaden stelle ich Ihnen den Token vor, in den Sie investieren können und der Ihre Interaktion mit der Kryptowelt völlig verändern wird.

Bewerten Sie diese Kryptowährung (RTC)

Rate That Crypto (RTC) ist ein spannendes Spiel zum Spielen, Lernen und Verdienen, bei dem die Spieler anhand von Live-Kursdaten über ein bestimmtes Zeitfenster ihrer Wahl eine grundlegende Vorhersage (bullish oder bearish) für ihre bevorzugten Krypto-Projekte abgeben.

Das Projekt wurde so konzipiert, dass es abwechslungsreiche und unterhaltsame Erlebnisse bietet, einschließlich der Information der Nutzer über neue Projekte in verschiedenen Bereichen, einschließlich DeFi, Metaverse, NFTs, Spielen und Verdienen und mehr. Es bietet Belohnungen in Form von Non-Fungible Tokens (NFTs) und RTC-Tokens.

Eigenschaften

Das Konzept der App ist einfach und fesselnd. Die Spieler setzen eine bestimmte Anzahl von Punkten auf ihre bevorzugten Krypto-Projekte und prognostizieren, ob sich die Projekte innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ihrer Wahl nach oben oder unten entwickeln werden.

Wenn ihre Vorhersagen richtig sind, werden ihre Punkte vervielfacht. Aber, wenn falsch, werden sie ihre eingesetzten Punkte verlieren. Rate That Crypto hat ein spielerisches System, bei dem der Punktemultiplikator auf dem von den Spielern gewählten Zeitrahmen basiert. Sie wetteifern darum, in der Rangliste der monatlichen Saison aufzusteigen.

Die Plattform bietet den Spielern Informationen über das Projekt, wie z. B. den Preis, die Dienstprogramme, die neuesten Nachrichten und Links für diejenigen, die tiefer eintauchen und mehr erfahren möchten.

Während sie spielen, werden die Nutzer der Volatilität der Kryptomärkte ausgesetzt. Sie werden die Möglichkeit haben, von anderen Top-Performern über Analysen zu lernen, um deren Strategie zu verstehen, die sie dann auf den realen Handel anwenden können.

Rate That Crypto hat einen Nachrichtenbereich, der die Nutzer über die neuesten Ereignisse in der Kryptowelt auf dem Laufenden hält. Außerdem verfügt die App über eine integrierte nicht-pfändbare Geldbörse, die nahtlos in Web3 integriert ist, so dass die Nutzer mit der Einrichtung einer Geldbörse und dem Schutz ihrer Kryptowährung vertraut werden.

Das Spielen ist völlig kostenlos, da die Punkte nicht gekauft werden können. Die Nutzer können sich ein Werbevideo ansehen, um neue Punkte zu sammeln und das Spiel fortzusetzen, wenn sie keine Punkte mehr haben.

Rate That Crypto (RTC) wird Investoren ansprechen, die auf der Suche nach einem neuen Kryptowährungsprojekt sind, das Spielen, Lernen und Verdienen in sich vereint.

Rate That Crypto plant, bis zu 5 Millionen in seinem Blockbuster-Vorverkauf zu sammeln, was ihn zu einem der größten Vorverkäufe der letzten Zeit macht. Der RTC-Token ist sicherlich einer, auf den man in Zukunft achten sollte. Aufgrund seiner einzigartigen Anwendungsfälle könnte er das nächste Krypto-Projekt werden, das den Markt revolutioniert.

Für weitere Informationen über Rate That Crypto klicken Sie auf die untenstehenden Links:

Vorverkaufs-Website – www.ratethatcrypto.com

Twitter – www.twitter.com/ratethatcrypto

Discord – https://discord.gg/hXhNBE5RRy

Telegram – https://t.me/ratethatcrypto

Reddit – www.reddit.com/r/ratethatcrypto/

YouTube – https://studio.youtube.com/channel/UC4q9c9mYjLBPv4FdQM_RiVg

P2E Gaming App

Kontakt

Rate That

Rate That

Rate That St 10

SW1V London

00000000000

00000000000

press@ratethatcrypto.com

http://RateThatCrypto.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.