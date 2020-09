Körber-Stiftung: Geschichtswettbewerb wird sportlich

Bundespräsident Steinmeier ruft zur Teilnahme auf. Informationen bietet die Körber-Stiftung: https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb.

Hamburg. “Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft” lautet das Thema der 27. Ausschreibung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 2021 können Kinder und Jugendliche, vom Grundschulalter bis 21 Jahren, für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf historische Spurensuche gehen und die gesellschaftliche Rolle des Sports ergründen. Die Körber-Stiftung mit Sitz in Hamburg richtet den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten aus und lobt 550 Geldpreise auf Landes- und Bundesebene aus. Weitere Informationen zum Geschichtswettbewerb mit dem aktuellen Thema “Sport macht Gesellschaft” finden Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine sowie Schulen unter https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb/wettbewerb-202021

Sport im Großen und im Kleinen erforschen

“Sport hat auch eine politische Dimension: Er kann die Welt um ein einzelnes Ereignis wie die Olympischen Spiele versammeln, er kann aber auch für Propaganda missbraucht und instrumentalisiert werden. All das im Großen wie im Kleinen zu erforschen und dessen Geschichte darzustellen, das finde ich hochinteressant”, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über das diesjährige Thema des Geschichtswettbewerbs. “Die Bedingungen für die historische Spurensuche werden in diesem Jahr auch von der Corona-Pandemie bestimmt. Auch für den Wettbewerb gilt deshalb, was wir gegenwärtig vielerorts erfahren: Manche kreative und digitale Lösung ist gefragt, wenn herkömmliche Wege nicht weiterführen.” Den Aufruf des Bundespräsidenten zum Geschichtswettbewerb gibt es hier: https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/geschichtswettbewerb/pdf/2020/wettbewerb_2020-21/2020_Aufruf_des_Bundespraesidenten.pdf

Ein breites Themenspektrum gilt es im diesjährigen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, ausgerichtet von der Körber-Stiftung, zu erforschen: vom Turnierreiten und Fechten im Mittelalter über die Turnbewegung im 19. Jahrhundert bis zur Entwicklung der Paralympischen Spiele und Special Olympics. In welcher Form die Schülerinnen und Schüler eine historische Fragestellung mit Bezug zum Thema “Sport macht Gesellschaft” ausarbeiten und ob alleine, in Gruppen oder im Klassenverband, ist ihrer Kreativität überlassen. Bis zum 28. Februar 2021 haben sie Zeit, einen Beitrag zum Thema Sport bei der Körber-Stiftung einzureichen. Weitere Informationen zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, den die Körber-Stiftung bereits zum 27. Mal ausrichtet, finden Interessierte unter https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb

Historische Spurensuche vor Ort

Die Ausschreibung 2020/21 des Geschichtswettbewerbs fordert junge Menschen dazu auf, die Bedeutung des Sports für den Alltag und die Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Anhand historischer Beispiele können aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Problemstellungen rund um den Sport, etwa Fragen nach Teilhabe, Ausgrenzung und gesellschaftlichem Engagement, analysiert und reflektiert werden. Welche Rolle der Sport – insbesondere für das gesellschaftliche Zusammenleben – spielt, hat uns auch die gegenwärtige Corona-Krise verdeutlicht.

Über den Geschichtswettbewerb

Seit 1973 richtet die Körber-Stiftung den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten aus. Mit bislang über 147.000 Teilnehmenden und rund 33.500 Projekten ist er der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland. Der Geschichtswettbewerb gehört zu den von der Kultusministerkonferenz besonders geförderten Schülerwettbewerben. Er ermuntert junge Menschen, sich mit der Geschichte vor der eigenen Haustür auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb fördert Kompetenzen im Umgang mit Medien und beim wissenschaftlichen Arbeiten, er weckt Kreativität bei der Darstellung der Forschungsergebnisse und aktiviert das forschende und entdeckende Lernen – auch an außerschulischen Lernorten wie Archiven, Museen, Gedenkstätten und im generationsübergreifenden Dialog. Weitere Informationen über den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten sowie Material zum Download für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulen sowie Sportvereine gibt es auf der Webseite der Körber-Stiftung: https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb/wettbewerb-202021

Die Körber-Stiftung stellt sich mit ihren operativen Projekten, in ihren Netzwerken und mit Kooperationspartnern aktuellen Herausforderungen in den Handlungsfeldern “Innovation”, “Internationale Verständigung” und “Lebendige Bürgergesellschaft”.

1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben gerufen, ist die Stiftung heute von ihren Standorten Hamburg und Berlin aus national und international aktiv.

