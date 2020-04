Körperfelder schützen Dein Leben

Gesundheitsforscher stellt die Regenerierung der Selbstheilungskräfte und Stärkung des Immunsystems in den Mittelpunkt seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit.

Auch wenn hier und da von Lockerungen die Rede ist, gehen die Einschränkungen für unser Leben leider weiter und ein Ende ist nicht in Sicht.

Weil es so wichtig ist, dass Lebensfreude und Vitalität weiter aufrecht erhalten werden, habe ich – Alexander der GesundCoach – zusammen mit dem Gesundheitsforscher Jürgen Woldt ein einmaliges und kostenloses Angebot.

In diesen 30 Tagen kannst Du bei täglicher Anwendung folgende Vorteile erfahren:

– Erhöhung der Lebensfreude

– Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit

– fördert deine Heilungsfähigkeit

– hilft dir bei Schlafstörungen

– Erhöht deine Aufnahmefähigkeit für leichteres Lernen

– wirkt unterstützend bei Diäten

– fördert die Regeneration im Sport und beugt Verletzungen vor

– verbessert die Trainingsergebnisse im Sport

– unterstützt die Heilung bei geistigen oder körperlichen Symptomen

– löst emotionale Blockaden

Und eine regelmässige Nutzung führt zu einem gut funktionierenden Immunsystem, welches aus diesen beiden Gründen enorm wichtig ist:

1. Um vor wirklichen Bedrohungen auf körperlicher Ebene, sei es durch Viren oder Bakterien, entsprechend geschützt zu sein.

2. Weil die Bedrohung nicht nur auf körperlicher Ebene geschieht, sondern sich viele Meldungen in den öffentlichen Medien überstürzten und dadurch Angst und Schrecken, viel Unsicherheit und nicht nur im öffentlichen Leben ein Ausnahmezustand herrscht, sondern auch in unseren Familien, in unserem Sozialgefüge, nicht nur in unserem Körper.

Kurzum es herrscht Chaos, Angst, Besorgnis und auch Ohnmacht. Wie können wir dieser Situation, diesem Ausnahmezustand, begegnen? Was können wir tun, um uns und unsere Familie zu schützen, außer uns die Hände zu waschen, usw.? Was können wir tun, wenn wir und unsere Kinder nicht mehr nach draußen in die Natur gehen können? Millionen Menschen sitzen seit Wochen in ihren Wohnungen, weil sie Angst haben.

Jürgen Woldt sagt, dass die Menschen zu viel mehr imstande sind, als sie glauben. Sie können Krankheiten selbst positiv beeinflussen und sie können auch ihre Gedanken in solchen Ausnahmesituationen positiv beeinflussen. Er sagt auch, dass es das Wichtigste für einen Menschen ist, das Schwingungsfeld seines Körpers in Ordnung zu halten und in hoher Energie zu sein.

Dafür muss man aber regelmäßig etwas tun, da ja auch die Herausforderungen regelmäßig an uns herantreten. Sein Angebot zur Rückgewinnung von Energie und zum Wiederaufbau Deiner Körperenergie, zur Wiederinstandsetzung Deines Körperfeldes ist das Hören und Sehen von Frequenzen seiner Körperfeldcoaching Clips.

Nur durch Anschauen und Zuhören wird automatisch das energetische Körperfeld gecoacht, es bringt sich selbst wieder in einen guten, belastbaren Zustand. Viele Menschen sehen sich diesen Film täglich an oder lassen ihn – so wie ich – einfach im Büro / Wohnzimmer parallel im Hintergrund laufen.

So wird der Schwingungszustand des Körpers verbessert oder erhöht. Gleichzeitig wird das Immunsystem verbessert und das Energieniveau der Zellen erhöht. Und genau das ist so bedeutungsvoll, eine hohe Zellenergie: Einige Wissenschaftler sagen, dass der Coronavirus nur dann in die Zellen eindringt bzw. eine Zelle zerstört, wenn diese nur noch über ein Energiepotenzial von weniger als 70 % verfügt. Nun, dies ist vor allem bei älteren Menschen der Fall, oder bei Menschen mit starken körperlichen oder psychischen Belastungen, oder auch bei Menschen mit Vorerkrankungen.

Die von dem Gesundheitsforscher Jürgen Woldt schon vor 20 Jahren entwickelten Körperfeldcoaching Clips erhöhen nachweislich das Energiepotential der Zelle und genau das ist in allen Lebenslagen so wichtig – auch und gerade bei der Corona Pandemie.

Einige meiner Kunden haben diese bereits schon vor vielen Monaten gebucht und erfolgreich angewendet. Die Empfehlung von Jürgen Woldt ist, diese Kurzfilme jeden Tag 15 Minuten anzuschauen. Sie ermöglichen Dir, eine zusätzliche gute Lebensenergie zu spüren, Zufriedenheit und Freude zu empfinden und gesunde Gedanken zu denken, frei von Angst und Bedrohungsgefühl.

Die Impulse und Frequenzen dieser Filme ermöglichen es Dir Dein morphogenetisches Feld wiederherzustellen, aus dem Du Gesundheit regenerieren kannst.

Erhöhe also Deinen Schwingungszustand und damit zugleich deine Zellenergie durch die Anwendung der Körperfelcoaching Clips.

Ich helfe Menschen gesünder, glücklicher und länger zu leben.

