Köster Holding kauft Holzbau-Spezialisten

Familienunternehmen investiert in die Nachhaltigkeit von Bauwerken und in die Zukunft

Im Rahmen der Wachstumsstrategie investiert der Osnabrücker Baukomplettanbieter Köster in den Kauf des Holzbau-Spezialisten SAINT-GOBAIN Brüggemann Holzbau GmbH aus dem nordrhein-westfälischen Neuenkirchen im Münsterland.

Die Köster GmbH mit rund 2.000 Mitarbeitenden an über 20 Standorten zählt zu den größten inhabergeführten Familienunternehmen der Bauindustrie in Deutschland. Zuletzt erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro.

Das auf die Herstellung von Holzmodulen und die Erstellung von schlüsselfertigen Gebäuden in Holzbauweise spezialisierte Unternehmen Brüggemann wird eigenständig bleiben und unter dem bekannten Namen durch das bewährte und erfahrene Team weitergeführt. Brüggemann beschäftigt 190 Mitarbeitende und hat seit der Gründung 1957 zahlreiche Bauwerke im Wohnungs- und Gewerbebau sowie Bildungsbauten in Holzbauweise erfolgreich realisiert. Die Gebäude werden auf Basis der eigenen Holzrahmenfertigung mit 2D-Elementen oder in 3D-Holzmodulbauweise errichtet.

Andre Triphaus-Woltermann, Vorstandsmitglied der Köster Holding SE zu der Akquisition:

„Holzbau und Modulbau sind Wachstumsmärkte. Deshalb stellt der Holzbau-Spezialist Brüggemann eine wertvolle Ergänzung der Köster-Familie dar. Die umfangreichen Erfahrungen beider Unternehmen mit dem Baustoff Holz werden wir zusammenführen, die serielle Vorfertigung vorantreiben und das Geschäftsfeld Holzmodulbauweise gemeinsam entwickeln.“

Triphaus-Woltermann sieht zum Beispiel beim Bau von Bildungsbauten und Unterkünften zahlreiche Synergien und Ergänzungseffekte. Der Bedarf an schnell verfügbaren Ersatzbauten für marode Bildungseinrichtungen sei groß, erklärt er. Gleichzeitig bestehe der Wunsch vieler Bauherren, möglichst CO2-arm zu bauen. Als erstklassiger CO2-Speicher sei der nachwachsende Rohstoff Holz in Verbindung mit einem hohen Vorfertigungsgrad also eine gute Alternative zur klassischen Stahlbetonbauweise oder auch zum Bauen mit CO2-reduziertem Beton.

Einen entscheidenden Vorteil des Investments sieht Köster in der Erweiterung seines Angebotes um den Holzmodulbau, der das Bauen nachhaltiger und schneller machen kann. Außerdem sorgt er im Ergebnis für ein einzigartiges Wohlfühl-Raumklima, egal, ob Wohnraum, Büroimmobilie, Kita, Schule oder Logistikhalle.

Brüggemann gehörte bisher zur Saint-Gobain-Gruppe, die als international führendes Unternehmen im nachhaltigen Bauen Materialien und Dienstleistungen für den Bausektor und für Industriemärkte entwickelt, produziert und vertreibt. Saint-Gobain ist weltweit in 80 Ländern präsent. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Am 3. Juli wurden die Verträge unterschrieben. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ist Brüggemann ab dem 1. September 2025 offiziell Teil der Köster-Familie. Nils Köster, Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender der Köster-Holding dazu: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Holzbau-Spezialisten von Brüggemann. Ich persönlich bin sicher, dass sich beide Unternehmen erfolgreich ergänzen werden.“

Im Bild: Freuen sich gemeinsam auf die zukünftige Zusammenarbeit: (v. l.) Nils Köster (Vorstandsvorsitzender Köster Holding SE), Tobias Brüggemann (COO Brüggemann Holzbau GmbH), Werner Hansmann (CEO Brüggemann Holzbau GmbH), Petra Röder (CFO Brüggemann Holzbau GmbH) und André Triphaus-Woltermann (Vorstand Hochbau Nord Köster Holding SE).

Gegründet 1938 gehört Köster als Baukomplettanbieter mit rund 2.000 Mitarbeitenden an über 20 Standorten zu den führenden Spezialisten in Deutschland, wenn es um Beratung sowie um die Planung und die schlüsselfertige Realisierung von Hochbau- und Tiefbauprojekten geht. Zuletzt erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro. Das Erfolgsgeheimnis sehen die Verantwortlichen in der Kombination der Vorteile eines Familienunternehmens mit den Vorteilen einer prozessoptimierten Organisation. Ingenieurskunst und Erfahrung machen die Zusammenarbeit mit Köster als Baupartner für Projektentwickler, Investoren, die Öffentliche Hand und Eigennutzer von Immobilien gleichermaßen attraktiv.

Kontakt

Köster GmbH

Dirk Bieler

Sutthauser Straße 280

49080 Osnabrück

0541 998-2234



http://www.koester-bau.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.