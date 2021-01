Kofax integriert ReadSoft Online in Microsoft Dynamics 365, um Rechnungen und Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren

Transformation der Procure-to-Pay-Workflows und Automatisierung manueller Workflows

Kofax, ein führender Anbieter von Intelligent Automation-Software für die Transformation digitaler Arbeitsabläufe, kündigt heute die Integration von ReadSoft Online in die Microsoft Dynamics 365-Plattform an. Bei ReadSoft Online handelt es sich um eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung, die für die Rechnungsextraktion und die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung geeignet ist. Die integrierten Tools ermöglichen es Unternehmen, ihre Procure-to-Pay-Workflows zu transformieren und geschäftskritische Prozesse zu automatisieren.

“Kofax und Microsoft haben eine gemeinsame Vision: Kreditorenbuchhaltungsteams in die Lage zu versetzen, ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen”, sagt Kathleen Delaney, Chief Marketing Officer bei Kofax. “Die Integration zeigt, wie wir diese Vision umsetzen und unseren Kunden dabei helfen, komplexe Workflows, siloartige Systeme und Humankapital zu vereinheitlichen.”

Zusammen ermöglichen Kofax ReadSoft Online und Dynamics 365 den Kreditorenbuchhaltungen, die Zeit für die Rechnungsbearbeitung um bis zu 80 Prozent zu reduzieren. Die gemeinsame Lösung erlaubt es ihnen, Rechnungsdaten in mehr als 35 Sprachen und in Hunderten von Formaten über Kofax ReadSoft Online automatisch zu verarbeiten. Anschließend können sie diese Rechnungen durch ihre umfassenderen, in Dynamics 365 verwalteten Workflows leiten. Der assistenzgesteuerte Einrichtungsprozess vereinfacht, die Kofax- und Microsoft-Plattform zu verbinden und vermeidet somit komplexe Integrationsinitiativen.

“Unsere gemeinsamen Kunden verlassen sich auf Lösungen wie ReadSoft Online von Kofax, um ihre Rechnungsstellungsprozesse zu optimieren”, sagt Georg Glantschnig, General Manager Dynamics 365 Finance bei Microsoft. “Die Integration von ReadSoft Online in Microsoft Dynamics 365 Finance ist die Art von technologischer Innovation, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Prozesse durch Automatisierung nahtlos zu transformieren.”

Kofax ermöglicht es Organisationen, “Work Like Tomorrow”™ schon heute zu realisieren. Die Softwareplattform Intelligent Automation von Kofax hilft Unternehmen, informationsintensive Geschäftsprozesse umzuwandeln, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Dabei kombiniert Kofax RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu erleichtern und Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität steigern. Weitere Informationen unter kofax.de.

