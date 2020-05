Kofax ist Nummer eins im Bericht “PEAK Matrix® Assessment 2020” für intelligente Dokumentenverarbeitung der Everest Group

Einziger Anbieter mit Top-Bewertungen in mehreren Bereichen

Kofax, führender Anbieter von intelligenter Automatisierungssoftware zur digitalen Transformation von End-to-End-Geschäftsprozessen, gibt bekannt, dass das Unternehmen in der Bewertung der PEAK Matrix®-Produkte für intelligente Dokumentenverarbeitung der Everest Group zur Nummer eins für seinen Markteinfluss ernannt wurde. Als einziger Anbieter hat Kofax Bestnoten in den Kategorien Portfolio-Mix, Produktfähigkeit sowie Monitoring und Optimierung erhalten. Das ist das zweite Jahr in Folge, in dem Kofax in der IDP PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group als führender Anbieter ausgezeichnet wurde.

“Kofax hilft Unternehmen, unstrukturierte Informationen schnell und effektiv zu analysieren sowie zu verarbeiten”, sagt Chris Huff, Chief Strategy Officer bei Kofax. “Diese Fähigkeit ist gerade jetzt besonders wichtig, da COVID-19 an viele Unternehmen neue Anforderungen stellt, etwa, welche Prozesse sie automatisieren müssen, um Kontinuität und Services zu gewährleisten. Nach einer starken Leistung im Jahr 2019, zeigen wir nun mit unserer Bewertung in der PEAK-Matrix 2020, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind besonders stolz darauf, dass Kofax von den 18 untersuchten Anbietern als einziger die höchstmögliche Bewertung in den Bereichen Portfolio-Mix, Produktfähigkeit sowie Monitoring und Optimierung erhalten hat. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik noch weiter auszubauen.”

Kofax wurde als führend in den Bereichen Vision und Fähigkeiten bezeichnet. Darüber hinaus hat die Everest Group Kofax auch für Cognitive Capture ausgezeichnet. Diese Technologie nutzt unter anderem fortschrittliche KI-Algorithmen wie Maschine Learning oder Natural Language Processing (NLP) und ermöglicht, Dokumente zu clustern, zu klassifizieren, zu trennen und zu extrahieren. Des Weiteren ist Kofax ein Top-Anbieter von IDP-Lizenzeinnahmen und führend auf dem IDP-Markt. Darüber hinaus wurde Kofax in dem Bericht als einziger Anbieter von Intelligent Automation anerkannt, der in mehreren vertikalen Märkten führend ist: Banken und Kapitalmärkte, Gesundheitswesen und Pharmazie, Versicherungen, Fertigung sowie Regierung und öffentlicher Sektor.

Kofax, das im Jahr 2019 die branchenweit erste integrierte Softwareplattform für intelligente Automatisierung auf den Markt gebracht hat, ist der einzige IDP-Marktführer, der gleichzeitig auch ein erstklassiger Anbieter von Software für Robotic Process Automation (RPA) ist.

“Kofax ist führend in der PEAK Matrix®-Bewertung 2020 für Produkte zur intelligenten Dokumentenverarbeitung der Everest Group”, sagt Anil Vijayan, Vizepräsident der Everest Group. “Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Betreuung von Kunden unterschiedlichster Branchen, darunter Banken, Versicherungen, Behörden, Finanz- und Rechnungswesen, Transport und Logistik, Gesundheitswesen und Fertigung. Kofax bietet eine vollständige, integrierte Prozessorchestrierung von intelligenter Dokumentenverarbeitung und RPA in einer einzigen Automatisierungslösung. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, eine große Palette unterschiedlichster Automatisierungsszenarien abzudecken und sich gut auf dem Markt zu positionieren.”

Die Everest Group definiert IDP als jedes Softwareprodukt oder jede Lösung, die Daten aus Dokumenten (einschließlich E-Mail, Text, PDF und gescannten Dokumenten) erfasst, kategorisiert und relevante Daten für die weitere Verarbeitung mithilfe von KI-Technologien wie Computer Vision, OCR, NLP und Machine Learning extrahiert. Diese Lösungen lassen sich in interne Anwendungen, Systeme und andere Automatisierungsplattformen integrieren. Die Einführung von IDP spart Geld und verbessert die Produktivität der Belegschaft sowie die Erlebnisse der Mitarbeiter und Kunden.

Mit Kofax-Software können Unternehmen nach dem Motto “Work Like Tomorrow” agieren und so schon heute den Arbeitsplatz der Zukunft anbieten. Die Kofax” Intelligent Automation Software-Plattform ermöglicht es, informationsintensive Geschäftsprozesse zu transformieren, manuelle Tätigkeiten und Fehler zu reduzieren, die Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Kofax kombiniert RPA, kognitive Erfassung, Prozessorchestrierung, Mobilitätsfunktionen und Kundenansprache sowie Analysefunktionen in einer Lösung. Dies vereinfacht die Implementierung und führt umgehend zu außerordentlichen Ergebnissen, die die Compliance-Risiken verringern und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität verbessern.

Kofax-Lösungen haben sich bereits bei mehr als 20.000 Kunden rasch bezahlt gemacht, darunter Finanzdienstleister, Versicherungen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen, Supply-Chain-Unternehmen, BPO-Anbieter u. a. m. Kofax-Software und -Lösungen erhalten Sie in über 60 Ländern in Nord- und Südamerika, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durch unsere Direktvertriebs- und Serviceorganisation sowie über mehr als 650 indirekte Channel-Partner und Integratoren. Weitere Informationen unter kofax.de.

