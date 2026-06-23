Koffer packen, sicher planen, fit bleiben: Rathaus-Center Pankow lädt zu den Reisetagen ein

Urlaubsfeeling mitten in Pankow: Pünktlich vor der Hauptreisezeit verwandelt sich das Rathaus-Center Pankow am 3. und 4. Juli 2026 in eine zentrale Anlaufstelle für Weltenbummler, Familien und Entdecker. An diesen beiden Tagen, jeweils von 13:00 bis 18:00 Uhr, bietet das Center seinen Gästen ein abwechslungsreiches Informations- und Mitmachprogramm. Von praktischen Kniffen für die Kofferoptimierung über sicherheitsrelevante Aspekte für die Abwesenheit bis hin zu wertvollem Expertenwissen für die nächste Tour – die Veranstaltung bündelt Inspiration, individuelle Tipps und jede Menge Urlaubsfreude.

Die schönste Zeit des Jahres beginnt oft schon lange bevor man in die Wellen taucht oder endlich am Gipfelkreuz angekommen ist: Sie fängt an, sobald die Reisepläne Gestalt annehmen. Doch zwischen dem ersten Traum und dem tatsächlichen Aufbruch liegen oft hektisches Suchen nach Sonnenmilch und Kopfschmerztabletten, überquellende Koffer und die bange Frage, ob man wirklich an alles gedacht hat. Das Rathaus-Center Pankow macht damit Schluss und verwandelt sich am 3. und 4. Juli jeweils zwischen 13:00 und 18:00 Uhr in eine Erlebniswelt, in der das Reisefieber auf Fachkompetenz trifft. Hier wird die Urlaubsplanung von einer lästigen Pflicht zum Auftakt für pure Erholung – unterstützt durch Profis, die nicht nur wissen, wie man Platz im Koffer schafft, sondern vor allem, wie man die kleinen Reisesorgen loswird.

Von Sicherheit bis Gesundheitsvorsorge: Expertenwissen für die Reise

Damit Reisende ihre freie Zeit unbeschwert genießen können, decken die Aktionstage eine große Bandbreite an relevanten Themen ab. Die Berliner Polizei informiert umfassend über Einbruchschutz bei längerer Abwesenheit und gibt praktische Sicherheitstipps für Bahnhöfe und Flughäfen. Die Koala-Apotheke ergänzt das Angebot mit einer Aufklärung über die optimale Reiseapotheke und natürlich auch zum richtigen Sonnenschutz, um für jede Urlaubssituation bestens gewappnet zu sein. Und die Aufräum- und Packexpertin Benthe Verhagen, zeigt im direkten Gespräch, wie man den Koffer optimal packt und informiert außerdem über praktische Hilfsmittel und Tricks, mit denen sich der Platz im Reisegepäck perfekt nutzen lässt.

Aber auch für alle, die es sportlich und aktiv im Urlaub mögen, gibt es spannende Themen zu entdecken: Personal Trainer und Ernährungscoach Dominik Drache zeigt auf der Showfläche, wie man mit gezielten Übungen und der passenden Ernährung auch während langer Fahrten oder Flügen fit bleibt. Zudem vermittelt Nico Wünsche von „Auftragsrad“ Einblicke in moderne Reise- und Klappfahrräder, die sich ideal für den Urlaub eignen.

Programm auf der Aktionsfläche

Neben praktischen Tipps bietet das Rathaus-Center Pankow ein abwechslungsreiches Programm auf der moderierten Showfläche. Und auf der Spielfläche ist zudem jeder eingeladen, beim Klassiker „Ich packe meinen Koffer“ sein Gedächtnis zu testen. Die beste Kofferpackerin bzw. der beste Kofferpacker bekommt einen Gutschein für ein Fotobuch.

Abgerundet wir das Programm mit kreativen Angeboten zum Selberbasteln: In Workshops können Besucher Jutebeutel als individuelles Handgepäck gestalten oder Stullentaschen bemalen. Zudem lädt ein Spieltisch dazu ein, klassische Reisespiele im Miniformat, wie „Vier gewinnt“ oder „Mühle“, auszuprobieren. Für Fernweh sorgt zudem der Weltenbummler Frank Petzke, der in bildgewaltigen Vorträgen von seinen Touren und Erlebnissen berichtet.

Mit dabei ist auch das DERTOUR Reisebüro, das als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht, um bei der Auswahl und Planung des nächsten Reiseziels zu unterstützen.

„Mit unseren Reisetagen möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern den Start in den Sommer erleichtern“, erklärt Peter Schönbrunn, Center Manager des Rathaus-Center Pankow. „Wir haben ein Programm zusammengestellt, das von sicherheitstechnischen Ratschlägen bis hin zu kreativen Bastelaktionen eine breite Palette an Themen rund ums Reisen bietet. Es ist uns wichtig, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur informativ ist, sondern auch Lust auf die schönste Zeit des Jahres macht.“

Das Rathaus-Center Pankow lädt alle Interessierten ein, am 3. und 4. Juli 2026 vorbeizuschauen, sich inspirieren zu lassen und die Vorfreude auf die kommende Urlaubszeit zu genießen.

Über das Rathaus-Center Pankow

Seit 1999 ist das Rathaus-Center nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern ein Ort, wo sich die Menschen aus Pankow und Umgebung begegnen und austauschen.

Genießen Sie es zu bummeln, erledigen Sie alle täglichen Einkäufe bequem an einem Ort oder gönnen Sie sich eine Kaffeepause in angenehmer Atmosphäre.

Auf drei Etagen erwarten Sie rund 80 Fachgeschäfte, große Marken aus Mode & Technik, Bücher, Lebensmittel und Services. Nutzen Sie das umfangreiche Gastronomieangebot für eine perfekte Pause. Hier gibt es Spezialitäten aus aller Welt – lassen Sie sich nach Lust und Laune kulinarisch verwöhnen.

Zudem bietet das angebundene Ärztezentrum eine große Auswahl an Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://rathauscenter-pankow.de/

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