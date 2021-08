Kohlenwasserstoff und übertriebene Vorsicht – von Kay Rieck

Jeder freut sich auf den Punkt, an dem wir Covid-19 in die Geschichtsbücher verbannen können. Allerdings kann es gut sein, dass es noch einige Zeit andauern wird. Das macht die Aufgabe, die Nachfrage nach Öl vorherzusagen, deutlich schwieriger als unter normalen Umständen.

Die Ölpreise erreichten Anfang Juli ein Sechs-Jahres-Hoch, und nach einer langen und robusten Verhandlungsrunde hat die Organisation der erdölexportierenden Länder und ihrer Mitgliedsstaaten, bekannt als OPEC+, beschlossen, die Produktion ab Anfang August zu erhöhen so Kay Rieck.

Die OPEC+ stand in den letzten Monaten vor einer großen Herausforderung. Einerseits gab es nach den wirtschaftlichen Stillständen des Jahres 2020 einen erheblichen Überschuss an Öl – Kay Rieck. Gleichzeitig war die Bewältigung des sporadischen Auftauchens aus den Lockdowns ein Problem, zumal es nur sehr wenige Länder geschafft haben, sauber aus den Lockdowns herauszukommen. Restriktionen wurden aufgehoben, die wirtschaftliche Aktivität und die Nachfrage nach Öl stiegen an. Restriktionen wurden wieder verhängt, die Nachfrage nach Öl ging zurück, während das Angebot stieg. Dadurch sind glaubwürdige Versorgungsprognosen schwer zu bekommen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die verschiedenen Länder ihre Erholung unterschiedlich schnell durchlaufen, unterschiedliche wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die OPEC+ Schwierigkeiten hat, sich auf eine gemeinsame Marschroute zu einigen.

Nach Angaben der New York Times sieht die Vereinbarung vom Juli vor, dass die teilnehmenden Länder die Produktion ab Anfang August um etwa 400.000 Barrel pro Tag erhöhen. Dies wird schätzungsweise etwa 2 % des gesamten globalen Ölangebots bis zum Jahresende ausmachen.

Alles, was man will, ist ein sauberer Ausstieg

Ein Teil des Problems besteht darin, dass zwar jeder ein Ende der Förderkürzungen und eine Rückkehr zur Normalität wünscht, wir aber möglicherweise nie ein endgültiges Ende der Covid-19-Saga erleben werden. Es scheint durchaus möglich, dass sie bis mindestens 2022 andauern wird, mit sporadischen Einschränkungen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den nächsten zwölf Monaten oder sogar noch länger.

Das beste Beispiel dafür ist vielleicht der Premierminister von Großbritannien, der seinen eigenen viel gepriesenen Tag der Freiheit am 12. Juli, an dem alle Einschränkungen in England aufgehoben wurden, aussitzen musste. Er hat ihn ausgesessen, weil er und seine Minister für Gesundheit und Wirtschaft gezwungen waren, sich selbst zu isolieren. Ich bin mir nicht sicher, wie das englische Wort für “Schadenfreude” lautet, aber es ist wahrscheinlich zutreffend.

Dies ist nur eine der Herausforderungen, die Covid-19 in den letzten achtzehn Monaten für politische Entscheidungsträger aller Art und Größe geschaffen hat.

Steigen wie eine Rakete, fallen wie eine Feder

So oder so, die Entscheidung der OPEC+, die Quoten zu erhöhen, wird von den Verbrauchern begrüßt werden. Laut Wall Street Journal lag der Preis für West Texas Intermediate-Futures am Dienstag rund 14 % unter seinem jüngsten Höchststand von 66,41 US-Dollar pro Barrel, was sich letztendlich in niedrigeren Preisen an den Zapfsäulen niederschlagen sollte, da das Angebot genau zu dem Zeitpunkt gestiegen ist, an dem die Nachfrage nachlässt, da der Virus wieder in Schwung zu kommen scheint.

Die Herausforderung für viele ölproduzierende Länder besteht darin, den Ölpreis hoch genug zu halten, um sicherzustellen, dass ihre Gemeinden das Beste aus ihren natürlichen Ressourcen machen, aber die Preise nicht so hoch steigen zu lassen, dass ein Wechsel zu Alternativen attraktiv wird. Die Herausforderungen, die die Pandemie geschaffen hat, haben diesen Prozess nicht einfacher gemacht.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

