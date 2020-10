Kolink Big Chungus UNIT Edition Showcase bei Caseking!

NEU: Das Kolink Big Chungus UNIT Edition Showcase setzt Gaming-Hardware perfekt in Szene. Jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 13.10.2020

Mit der Big Chungus UNIT Edition präsentiert der PC-Hardware-Hersteller Kolink ein extravagantes Showcase-Gehäuse aus erstklassigen Materialien, das jede Hardware auf besondere Weise inszeniert. Die beiden Seitenteile, die Vorderseite und sogar der Deckel sind aus dezent getöntem Temperglas. Von allen Seiten einsehbar, lässt sich darin besonders kraftstrotzende Hardware präsentieren, gerne auch mit einem Custom-WaKü-Loop, denn in dem riesigen Gehäuse ist dafür reichlich Platz. Dessen ganze Pracht erstrahlt dank der fünf vorinstallierten RGB-LED-Lüfter und zwei digital adressierbaren RGB-LED-Strips, die sich über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung steuern lassen. Jetzt bei Caseking zu haben!

An dem luftig gestalteten Rahmen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem 0,5-mm-Stahl hat ein Mainboard bis zum Formfaktor E-ATX Platz. Daran können Grafikkarten bis zu einer Länge von 335 mm angebracht werden, CPU-Kühler dürfen bis zu 175 mm hoch sein und ATX-Netzteile bis zu 220 mm lang. Dank der großen Aussparungen im Rahmen bleibt das Case trotz seiner Größe noch recht leicht. Zudem ist dadurch eine optimale Luftzufuhr von außen gewährleistet. Das kantige Case sitzt leicht nach oben gewinkelt auf einem markanten Sockel aus schwarz anodisiertem Aluminium. Er beherbergt das üppig ausgestattete I/O-Panel. Für Laufwerke ist ebenfalls reichlich Platz: An einem Rahmen an der Rückseite des Mainboard-Trays lassen sich zwei 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke befestigen. Zudem gibt es zwei weitere Slots für 2,5-Zoll-Laufwerke am unteren Rand des Mainboard-Trays.

Die Features des Kolink Big Chungus UNIT Edition im Überblick:

– Extravagantes Showcase-Gehäuse für Mainboards bis E-ATX

– Beide Seitenteile, Vorderseite und Deckel aus getöntem Temperglas

– Sockel aus hochwertigem, schwarz anodisiertem Aluminium

– Fünf vorinstallierte 120-mm-PWM-Lüfter mit digital adressierbaren Dual-Ring-RGB-LEDs

– LED-beleuchtete RGB-LED-Steuerung mit Infrarot-Fernbedienung

– Alternativ: RGB-Steuerung per Mainboard über 3-Pin-5VDG-Anschluss

– Grafikkarten bis 335 mm, CPU-Kühler bis 175 mm, ATX-Netzteile bis 220 mm

– I/O-Panel mit 1x USB 3.1 Typ C, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio In/Out

Fünf 120-mm-PWM-Lüfter mit digital adressierbaren RGB-LEDs in zwei Ringen sind bereits vorinstalliert. Vier davon schmücken die Vorderseite und lassen sich durch die getönte Frontscheibe aus Temperglas bewundern. Ein weiterer 120-mm-Lüfter, ebenfalls mit digital adressierbaren RGB-LEDs, sitzt auf dem einzigen Lüfter-Slot an der Rückseite. Zwei zusätzliche 120-mm-Lüfter können unter dem Deckel verbaut werden und am Boden lassen sich noch drei 120er-Fans anbringen. Entsprechend können die Lüfter auch durch Radiatoren ersetzt werden. Am Boden und an der Vorderseite können jeweils 360er Radiatoren befestigt werden. Außerdem ist am Deckel noch Raum für einen weiteren 240er-Radiator.

Für ansprechende Lichteffekte sorgt die funktionsreiche Lüfter- und RGB-Steuerung, die hinter dem Mainboard-Tray angebracht ist. Daran sind die fünf bereits vorinstallierten PWM-Lüfter mit ihren 6-Pin-Steckern angeschlossen. Seitlich sind die beiden digital adressierbaren RGB-LED-Strips verbunden. Zusätzlich gibt es noch fünf freie Anschlüsse für zusätzliche 6-Pin-Lüfter. Die Geschwindigkeit der Lüfter und die RGB-LED-Beleuchtung werden über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung gesteuert. Über ein Kabel kann der Controller/Hub auch an ein Mainboard angeschlossen werden, um per Software die RGB-LEDs mit anderen RGB-Komponenten zu synchronisieren.

Das Kolink Big Chungus UNIT Edition ARGB Showcase bei Caseking: https://www.caseking.de/big-chungus-unit

Das Kolink Big Chungus UNIT Edition ARGB Showcase ist ab sofort bei Caseking zum Preis von 249,90 Euro erhältlich und ab Lager lieferbar.

