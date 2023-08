Kolink Umbra Void – Kompromisslos kühl

Jetzt neu bei Caseking!

Kolink haben einfach raus, wie man richtig runde Hardware entwirft, ohne das Preisschild eskalieren zu lassen. Die neuen Umbra Void Komplett-Wasserkühlungen liefern eisig effiziente Kühl-Performance und machen auch optisch einiges her. Der Unendlichkeitsspiegeleffekt auf der Pumpenkappe und den vorinstallierten Kolink Umbra Void SP 120 Lüftern gibt eurem Setup einen futuristischen Schliff. Verfügbar in 120 mm, 240 mm und 360 mm Größen ist der Kolink Umbra Void AIO eine ausgezeichnete Wahl für euren nächsten Build!

Ein All-in-One Wasserkühler ist eine exzellente Möglichkeit, die bemerkenswerte Abwärme moderner CPUs in den Griff zu bekommen. Performante und gleichzeitig ansehnliche Exemplare schlagen allerdings oft mit beträchtlichen Preisen zu Buche. Die neuen Kolink Umbra Void AIOs überzeugen nicht mit ihrer Leistung und äußeren Werten, sondern bleiben dabei sogar erfreulich erschwinglich. Dabei gehen sie keinerlei qualitativen Kompromisse ein und geben entsprechend volle drei Jahre Garantie.

Die Features der Kolink Umbra Void AIOs im Überblick:

All-in-One CPU-Wasserkühler mit Radiator aus Aluminium und Kupfersockel

Verfügbar in 120 mm, 240 mm und 360 mm Radiator-Größe

Bis zu drei Kolink Umbra Void SP 120 mm ARGB PWL Lüfter vorinstalliert

Unendlichkeitsspiegeleffekte an den Lüftern und auf der Pumpenkappe

Stabile und flexible Gummischläuche mit geflochtener Ummantelung

Kompatibel mit CPU-Sockeln von Intel und AMD

RGB-Beleuchtung kompatibel mit den gängigen Steuerungs-Software-Suiten

Pumpengeschwindigkeit: 2.600 U/min

Der Radiator ist komplett aus Aluminium gefertigt und hat eine hohe Lamellendichte. Seine schwarze Beschichtung fügt sich nahtlos in die geläufigsten Gehäuse ein.

Die Schläuche sind flexibel und bestehen aus einem dichten Gummi mit geflochtener Ummantelung. Trotz ihrer stabilen Bauweise sind sie flexibel genug, um sich problemlos an die Konfiguration eines Systems anpassen zu können.

Das Lager und die Welle der Pumpe sind aus Keramik gefertigt, was maßgeblich zu ihrer Effizienz und Langlebigkeit beiträgt. Der große Sockel besteht aus Kupfer.

Die Kolink Umbra Void AIOs sind in drei Größen ab sofort verfügbar.

Die Version mit 120 mm Radiator kostet 64,90 Euro, die 240 mm Variante 79,90 Euro und die 360 mm Ausführung ist für 94,90 Euro zu haben.

Alle Informationen zu den Kühlern findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/kolink-umbra-void

