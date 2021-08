Kolink Unity Series: wandelbares Design, Premium-Features

Jetzt NEU bei Caseking

Berlin, 10.08.2021

Mit der Unity Series geht Kolink spannende, neue Wege. Die Midi-Tower sind echte Hingucker und vollgepackt mit Premium-Features und sinnvollen Funktionen. Das optische Highlight ist die attraktive Front mit austauschbaren Design-Elementen. Für jedes der Gehäuse sind jeweils drei schicke Frontblenden zum Wechseln erhältlich. Das Unity Adapt zeichnet sich durch zwei Belüftungsöffnungen an der Vorderseite für besten Airflow aus. Das Unity Nexus besticht mit seiner spiegelglatten Front und seitlichen Lufteinlässen, für einen besonders cleanen Look. Beide sind kompatibel mit Motherboards bis E-ATX und bieten auch sonst reichlich Platz für Radiatoren und extra große Grafikkarten.

Neben der adressierbaren RGB-Beleuchtung an der Vorderseite verfügen die beiden Gehäuse über einen Kolink Umbra Void 120 mm ARGB PWM-Lüfter an der Rückseite und einen Kolink Classic 120 mm PWM-Lüfter an der Vorderseite. Zusätzlich können zwei weitere 120-mm- oder drei 140-mm-Lüfter an der Vorderseite sowie drei 120/140-mm-Lüfter am Deckel installiert werden. Anstatt des vorinstallierten 120 mm Lüfters an der Rückseite, kann auf Wunsch auch ein 140 mm Lüfter verbaut werden. Auch für Wärmetauscher ist reichlich Raum vorhanden: an der Front finden Radiatoren bis zu 420 mm Platz, an der Oberseite dürfen sie 360 mm lang sein. Auch an der Rückseite ist Platz für einen 120- oder 140-mm-Radiator.

Alle Features Kolink Unity Series im Überblick:

-Midi-Gehäuse mit austauschbaren Design-Blenden und ARGB-Beleuchtung in der Front

-Drei alternative Frontblenden-Designs separat erhältlich

-Vorinstallierter 120 mm Umbra Void ARGB-PWM-Lüfter auf der Rückseite mit Unendlichkeitsspiegeleffekt

-120-mm-PWM-Lüfter an der Vorderseite für zusätzliche Luftzirkulation

-Digital adressierbare ARGB-Beleuchtung

-Seitenteil aus Temperglas mit praktischem Schnellverschluss

-Unterstützt Grafikkarten bis zu 415 mm, vertikale 3-Slot-GPU-Montage möglich

-Für E-ATX-, ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Motherboards

-Platz für Radiatoren bis zu 420 mm an der Front, 360 mm an der Oberseite und 140 mm an der Rückseite

-CPU-Kühler bis zu 180 mm, Netzteile bis zu 250 mm

-I/O-Panel mit 1 x USB 3.2 Typ C, 2x USB 3.0 Typ A und 1x USB 2.0, HD Audio und RGB-Taste

Das Innere des Kolink Unity Cases ist komplett in Schwarz gehalten und mit einer Netzteilabdeckung ausgestattet, die zum aufgeräumten Look beiträgt. Unter der Abdeckung ist Platz für zwei 3,5-Zoll-HDDs. Alternativ können hier auch zwei 2,5-Zoll-SSDs installiert werden. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays ist ebenfalls Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke, die mit den mitgelieferten abnehmbaren Halterungen befestigt werden können. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein abnehmbarer Staubfilter, der ein optionales ATX-Netzteil mit einer Länge von bis zu 250 mm Länge schützt. Ein Seitenteil aus Temperglas setzt die verbaute Hardware stilvoll in Szene.

Grafikkarten dürfen bis zu 415 mm lang sein, oder 345 mm, wenn ein 45-mm-Radiator und 25-mm-Lüfter verwendet werden. CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 180 mm werden ebenfalls unterstützt. Drei Slot hohe GPUs können mit der mitgelieferten Halterung und einem separat erhältlichen kompatiblen Kolink PCI-E Riser-Kabel auch vertikal installiert werden. Zusätzlich verfügt das seitlich angebrachte I/O-Panel an der Vorderseite über einen USB-3.2-Port vom Typ C, zwei USB-3.0-Ports vom Typ A sowie einen USB-2.0-Port und HD-Audio Anschlüsse. Die Kabel werden direkt hinter das Mainboard-Tray geführt, um das Kabelmanagement zu erleichtern.

https://www.caseking.de/kolink-unity

Die Kolink Unity Gehäuse Adapt und Nexus sind beide für 109,90 Euro ab sofort vorbestellbar. Die alternativen Frontblenden für das Kolink Unity Adapt: Meridian, Skyspace und Quasar kosten jeweils 14,90 Euro. Die Blenden für das Kolink Unity Nexus: Vector, Landscape und Radial kosten 17,90 Euro pro Stück. Die Produkte der Kolink Unity Series sind voraussichtlich ab Ende August lieferbar

