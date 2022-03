Kometenhafter Start der MOONOVA mit über 8.000 Teilnehmern

Mehr als 8.000 Teilnehmer +++ über 300.000 Klicks auf der Plattform +++ 175 Speaker +++ 100 Sessions +++ 4 Bühnen +++ 77 Stunden Programm

Das war die MOONOVA in Zahlen. Mit ihrem einwöchigen Auftakt hat die MOONOVA den Grundstein für die neue Heimat der Digital Commerce- und Marketing-Szene gelegt. Fünf Tage lang bot sie den Machern aus Handel und Marketing Information, Inspiration und Networking. Drei spannende Satellite-Events in München, Hamburg und Düsseldorf setzen das Format fort.

München, 04. März 2022. Erfolgreiche Premiere der MOONOVA: Mit mehr als 8.000 Teilnehmern wurde die Ebner Media Group ihrem Anspruch gerecht, eine neue Heimat für die Digital Commerce- und Marketing-Szene zu schaffen. Das insgesamt 77-stündige Programm mit 175 Speakern in 100 Sessions auf vier virtuellen Bühnen bot einen breiten Überblick über die aktuellen Trends und Best Practices im Online-Handel und Online-Marketing und generierte insgesamt mehr als 300.000 Klicks. „Die Transformation von Internet World Expo und Commerce Week zur MOONOVA ist gelungen. Die Digital Commerce- und Marketing-Szene hat das neue Konzept begeistert aufgenommen“, freut sich MOONOVA Director Philipp Hilbig.

Auch die Community sparte im Chat und in den sozialen Medien nicht mit Lob zum tollen Programm, den Inhalten, der Show und den Top-Speakern und applaudierte zur finalen Abmoderation.

Von den Speakern kam ebenfalls großes Lob. So hieß es etwa von Stefan Schicker, CEO bei SKW Schwarz: „Super Veranstaltung, professional organisiert. Ich habe mich als Sprecher super wohl gefühlt – man konnte sich auf die Präsentationen konzentrieren und gleichzeitig ein super Team.“ Auch Johannes Altmann, der heute auf der Center Stage über Customer Happiness sprach, zeigte sich begeistert: „Es ist Wahnsinn, was dieses zwei Jahre Pandemie testen aus uns allen gemacht hat – wir sind alles professionelle Digital-Medienunternehmer geworden und was ihr hingestellt habt, ist ein riesen Schritt.“

Programm-Insights gefällig? 175 Speaker kamen zu Wort

Eines der Programm-Highlights war sicherlich die Keynote von ABOUT-YOU- und Scayle-Gründer Tarek Müller, der Hersteller in einem flammenden Appell aufforderte, schnellstmöglich D2C-fähig zu werden. HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp identifizierte Live Shopping, Social Commerce und Quick Commerce als wichtigste Trends für den Einzelhandel. Und Henkel-Digitalchef Michael Nilles gewährte einen offenen Einblick in seine neue Plattform RAQN, mit der der FMCG-Hersteller Kundenbeziehungen intensivieren und Produkte schneller launchen möchte.

So geht“s weiter: MOONOVA Satellites – drei Events, drei Schwerpunkte, drei Standorte.

Das Live-Event MOONOVA war nur der Beginn. Mit der Hoffnung, sich auch wieder physisch auf Events treffen zu dürfen, stehen bereits drei MOONOVA-Satellites rund um die Themen Marketing, Sales und Product in den Startlöchern:

– Am 31. Mai und 01. Juni in München – Next Level: Customer Centricity

– Am 13. und 14. September in Hamburg – Next Level: D2C

– Am 25. und 26. Oktober in Düsseldorf – Next Level: Performance

Fokussiert auf ein Thema geben Fachexperten aus der Branche in spannenden Keynotes und Vorträgen exklusive Insights in ihre erfolgreichen Business Cases und transportieren so anwendbares Wissen. Auch für interessante Gespräche untereinander geben die Satellites Raum – denn es ist endlich wieder Zeit für Networking!

>> Mehr Informationen und Tickets zu den Satellites unter https://www.moonova.com/satellites/

MOONOVA verpasst? Kein Problem mit dem DIGITALPASS 365

Wer keine Zeit hatte, live dabei zu sein, hat mit dem DIGITALPASS 365 die Möglichkeit, jederzeit alle Sessions und Inhalte als On-Demand-Content zu genießen. Für nur 99 EUR gibt es das ganze Jahr lang uneingeschränkten Zugriff auf alle Inhalte.

>> Zum DIGITALPASS 365 unter https://www.moonova.com/ticket/

MOONOVA: Gemeinsam für Qualität

Kuratiert und fachlich exzellent moderiert: Für ein Maximum an Qualität und Fachwissen des Live- Programms sorgten zehn Medienmarken der Ebner Media Group und ihre Fachjournalisten von INTERNET WORLD, W&V, Professional System, PAGE, Print.de, com! professional, Eyebizz, Telecom Handel, SAZsport und SAZbike.

Noch mehr Infos zu MOONOVA gibt es unter www.moonova.com, auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Xing.

Über die MOONOVA

Mit einem Highlight-Event im Februar und regionalen Satellite-Veranstaltungen mit Networking- Charakter in München, Hamburg und Berlin, ist die MOONOVA der relevante und unterjährige Touchpoint für die gesamte Branche. Zur Auftaktveranstaltung vom 21.-25. Februar konnte die MOONOVA bereits 8.000 Teilnehmer auf der digitalen Eventplattform versammeln und die Veranstaltungswoche zum Dreh- und Angelpunkt für Professionals und Interessierte aus den Bereichen Digital Commerce und Marketing etablieren.

Dabei wird die MOONOVA von 10 Medienmarken sowohl von deren Reichweite als auch durch das exklusive Fachwissen der Redakteur:innen unterstützt: Internet World, W&V, Page, professional system, com!, SAZ sport, SAZ bike, print.de und der Telekom Handel.

Über die Ebner Media Group

Die Ebner Media Group mit Hauptsitz in Ulm gilt seit Jahren als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Zeitschriften, Special Interest Magazine, Seminare, Kongresse, Messen und Content-Marketing sind Bestandteile des Portfolios der Ebner Media Group, die fünf Standorte in Deutschland und Offices in Zurich und New York unterhält. Das Unternehmen hat sich auf Special Interest und B2B-Medien spezialisiert. Zum Portfolio der Ebner Media Group gehoren 86 Magazine und 44 Websites in 17 unterschiedlichen Themenfeldern. Darüber hinaus richtet die Gruppe jedes Jahr über 200 Live-, Digital- und Fortbildungsveranstaltungen aus.

