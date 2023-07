Komfortabel verwaltet: Der ACMP Intune Connector behält sämtliche Endgeräte im Überblick

ACMP 6.5 von Aagon

Soest,19. Juli 2023: Homeoffice-Arbeitsplätze sowie das Verwalten diverser mobiler Endgeräte im Firmennetz – all das gestaltet den Arbeitsalltag des IT-Administrators anspruchsvoller als je zuvor. Um den IT-Verantwortlichen einen umfassenden Systemüberblick zu ermöglichen und sämtliche Clients des Firmennetzes komfortabel zu managen, hat der UEM-Spezialist aus Soest die neueste Version seiner Client-Management-Software – ACMP 6.5 – mit dem ACMP Intune Connector erweitert.

Beinahe jedes große deutsche Unternehmen stellt seinen Beschäftigten für den geschäftlichen Einsatz mobile Endgeräte mit Webanbindung zur Verfügung. Diese Entwicklung gestaltet die Arbeit für die Mitarbeitenden flexibler, die IT-Administration dagegen sieht sich durch den Einsatz mobiler Endgeräte vor neue Herausforderungen gestellt wie etwa das Verwalten unterschiedlicher Betriebssysteme und Gerätemodelle sowie den Umgang mit Sicherheitsrisiken wie Hacking, Diebstahl oder Verlust der mobilen Endgeräte. Eine Lösung bieten MDM (Mobile Device Management)-Tools wie Intune von Microsoft. Sie verwalten den Gerätebestand und schützen die Anwendungen, Daten sowie die Inhalte der Endgeräte.

Der neue ACMP Intune Connector ist eine Erweiterung für MS Intune und bietet wichtige, zusätzliche EMM- und UEM-Features sowie eine komfortable Verwaltung der gesamten IT-Landschaft über die ACMP Console – egal, ob für unternehmenseigene oder mitarbeitereigene Geräte wie Tablets, Laptops oder PCs. Zu den wichtigsten Features des ACMP Intune Connectors zählen:

– einfacher Import von Daten mobiler Devices

– zentrale Geräteverwaltung

– vereinfachte Abfragen durch ACMP Reporting

– Überblick über die gesamte Client-Landschaft.

So funktioniert der ACMP Intune Connector in der Praxis

Das neue ACMP Tool importiert Android- und iOS-Geräte auf Wunsch direkt in die ACMP Console. Nach Einrichtung der Devices werden diese in das Inventory von ACMP Core importiert, die wichtigsten Gerätedaten angezeigt und auf Wunsch ein Asset erstellt, dessen Daten das Tool regelmäßig und automatisch aktualisiert.

Eine weitere, äußerst wichtige Funktion betrifft das Zurücksetzen oder Sperren der Geräte aus der Ferne. Da mobile Geräte häufig verloren gehen oder gestohlen werden, ist hier Schadenbegrenzung besonders wichtig, um etwaigem unbefugtem Datenzugriff vorzubeugen. So ermöglicht der ACMP Intune Connector das Löschen oder Sperren des betroffenen Geräts direkt in der ACMP Console, die anschließend den Befehl „Wipe“ an Microsoft Intune weitergibt. Der Befehl löscht die Nutzerdaten und setzt das Gerät auf die Werkseinstellung zurück. Zudem verschwindet das Device aus der Verwaltung. Ein Datenmissbrauch ist somit sehr unwahrscheinlich.

Weitere Features des ACMP Intune Connectors:

– Geräteeinstellungen und Richtlinien aktuell halten: Die Aktion Sync Device lässt sich direkt aus der ACMP Console heraus nutzen, damit das mobile Endgerät stets die aktuellen Einstellungen von der Intune Instanz lädt und nutzt.

– Remote Lock: Die Geräte werden gesperrt und lassen sich durch erneute Eingabe von Passwort oder Pin wieder nutzen. Andernfalls schaltet sich der Bildschirm bis zur nächsten Aktivierung aus.

– Berechtigungen vergeben: Auf der Benutzerebene werden Berechtigungen in ACMP dafür vergeben, wer welche Aktion vom ACMP Intune Connector steuern darf.

– Persönliche Benachrichtigungen: Persönliche Push-Notifications lassen sich direkt aus ACMP heraus auf die mobilen Devices der Benutzer senden. So erhalten Anwender schnell alle Informationen über notwendige Neustarts oder andere wichtige Ereignisse.

– Intune-Geräte stilllegen: Das Zurückziehen (Retire) aller Einstellungen und Konfigurationsprofile bewirkt, dass beim nächsten Check-in das Gerät aus der Verwaltung verschwindet. Die Nutzerdaten bleiben dabei erhalten.

ACMP 6.5, das neben dem neuen Modul noch weitere interessante Verbesserungen und Erweiterungen erfahren hat, ist ab sofort verfügbar.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 130 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

