Kommentar von Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, zum Allzeithoch von Bitcoin von 100k USD

Eric Demuth, CEO und Co-Founder von Bitpanda: „Mit der klaren Wahl Trumps zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten herrscht nun Gewissheit. Damit ist der letzte Unsicherheitsfaktor beseitigt, und der größte Finanzmarkt der Welt steht kurz vor einer liberalen, krypto-freundlichen Regulierung unserer Industrie.“

„Mit Paul Atkins als neuem SEC-Vorsitzenden, einem ausgewiesenen Befürworter von Kryptowährungen und digitalen Asstes, und dem derzeitigen Fed-Vorsitzenden Powell, der Bitcoin kürzlich als digitales Gold bezeichnete, erleben wir einen Durchbruch im besten Sinne des Wortes.“

„Die positiven Entwicklungen der letzten Jahre wie die zunehmende Adoption im Retailbereich, die Regulierung der Kryptomärkte in Europa, die Zinssenkungen der Zentralbanken und die Integration von Krypto ins traditionelle Finanzsystem und Portfolio vieler Banken entfalten jetzt ihre volle Wirkung. Allein an diesem Mittwoch wurden Zuflüsse in Höhe von 533 Millionen Dollar in BTC-ETFs verzeichnet. Der Markt zeigt sich hungrig, die Kurse steigen. Die 100.000-Dollar-Marke für Bitcoin ist nicht nur eine Zahl – dies ist ein echter Wendepunkt.“

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist einer der führenden Krypto-Broker Europas. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 500 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 4,5 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Bitpanda hat Büros in Wien, Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

*Aktien und ETFs sind die zugrunde liegenden Assets der als Bitpanda Stocks geführten Verträge und werden von Bitpanda Financial Services GmbH ausgestellt. Weitere Informationen sind auf bitpanda.com abrufbar.

