Kommissionierbereich im Lager

Gestaltung und Ausstattung

Die ordnungsgemäße Organisation des Kommissionier- und Auftragsvorbereitungsbereichs ist für den reibungslosen Warenfluss und den effizienten Betrieb des Lagers von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt in einem verbesserten Kundenservice niederschlägt. Das Aussehen des Kommissionierbereichs kann variieren. Seine Gestaltung hängt weitgehend von der Anzahl und der Art der umgeschlagenen Ladeeinheiten, dem Grad der Arbeitsbelastung und der Art der eingesetzten Fördermittel ab.

Gestaltung des Kommissionierbereichs im Lager

Die gebräuchlichsten Lösungen:

– Kommissionierbereich an der Vorderseite des automatischen Lagers

In vielen Einrichtungen ist es üblich, dass der Kommissionierbereich mit dem Versandbereich kombiniert wird. Der Grund dafür ist, dass die Kontrolle, die Verpackung und eventuell die Konsolidierung der Ladungen die letzte Phase der Auftragsvorbereitung vor der Freigabe darstellen.

Diese Lösungen sind kennzeichnend für automatische Paletten- und Behälterlager, die mit Stapellagern und Regalbediengeräten und/oder Pallet-Shuttle-Systemen ausgestattet sind. Die Ladungen gelangen automatisch über ein Fördersystem zu den Kommissionierplätzen. Dort verteilen die Mitarbeiter die Produkte auf die einzelnen Aufträge. Anschließend werden die Aufträge kontrolliert und für den Versand vorbereitet.

– Der Kommissionierbereich befindet sich im zentralen oder seitlichen Teil eines Lagers mit einer großen Anzahl von Aufträgen.

In Einrichtungen, in denen die Vorbereitung von Aufträgen ein sehr komplexer und zeitaufwändiger Prozess ist, wird dem Kommissionierbereich in der Regel ein größerer Teil der Fläche im Lagerlayout zugewiesen. Auf diese Weise kann eine größere Anzahl von Aufträgen gleichzeitig vorbereitet werden, allerdings ist dafür auch mehr Personal erforderlich. Die optimale Lösung für die Handhabung großer Flächen ist die Installation eines Fördersystems, das die Notwendigkeit langer Wege für das Personal minimiert.

In diesem Lagertyp erstreckt sich der Kommissionierbereich über die gesamte Länge der Halle und bildet den Mittelpunkt einer Reihe von Rollenbahnen, an die sich Arbeitstische und Packstationen anschließen. Die aus den Regalen entnommenen Produkte werden in Kartons (Zielverpackungen oder temporäre Kunststoffbehälter) umgeladen und dann auf dem Förderband abgesetzt.

Rammschutz für alle Anwendungsbereiche —>> JETZT KAUFEN

Organisation von Kommissionierbereichen

Bei der Gestaltung des Kommissionierbereichs müssen die Ergonomie und die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle stehen. Die Kommissionierplätze sollten mit einem Arbeitstisch mit einem Computerdrucker für Etiketten und Versandpapiere ausgestattet sein.

Darüber hinaus gibt es auf dem Markt viele automatische Geräte für die Montage an Kommissionierplätzen, wie z. B.:

– Hydraulische Hubtische mit Höhenverstellung für bequemeres Arbeiten. Sie sind in der Regel in das Fördersystem integriert und mit zusätzlichen Vorrichtungen zur Kontrolle des Gewichts und der Abmessungen der Lasten ausgestattet.

– Pneumatische Arme zum Heben und Transportieren schwerer Lasten.

– Geräte, die die Effizienz und den Komfort erhöhen, wie z. B. Pick-by-Voice-Kommissioniersysteme, die die Hand nicht beanspruchen, so dass beide Hände frei verwendet werden können.

– Verpackungsanlagen, die Paketfüller und automatische Banderolier- und Umwickelmaschinen für Paletten herstellen.

Kommissionierarbeiten sind die arbeitsintensivsten, nicht nur wegen der Komplexität des Vorgangs, sondern auch wegen der Notwendigkeit, die erforderlichen Arbeitskräfte und ein effizientes Lastentransportsystem zu gewährleisten.

Deshalb ist die richtige Lage und Ausstattung des Kommissionierbereichs so wichtig.

Hochwertige Schutzprodukte zu fairen Preisen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Produkte für Ihre Bedürfnisse zu finden, egal ob Sie Ihr Lager, Ihre Garage oder Ihren Hof schützen wollen. Wir finden etwas Passendes für Sie.

Firmenkontakt

lagerschutz.com

T K

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

–



https://lagerschutz.com/

Pressekontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

0



https://lagerschutz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.