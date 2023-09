Kommunikation mit KI: palmerhargreaves mit neuen Produkten und Beratungsleistungen

– cocoonAI und PromptPilot machen einfachen und datenschutzkonformen Aufbau einer Corporate KI möglich

– Individuelle Beratung, Workshops und Prompting Masterclasses unterstützen bei konkreter Anwendung und Identifikation von Use Cases

– Angebot in Kooperation mit der Agenturtochter exofarer zielt auf Nutzung von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Kommunikation und Marketing

Künstliche Intelligenz disruptiert Kommunikation und Marketing. Es gilt jetzt Chancen optimal zu nutzen, aber auch technologische, rechtliche und ethische Herausforderungen im Blick zu haben. Damit Unternehmen und Organisationen dies gelingt, bietet palmerhargreaves ab sofort ein umfangreiches KI-Portfolio an. Mithilfe neuer Produkte und modularer Services können Unternehmen ihre KI-Kompetenzen ausbauen und diese unmittelbar operativ nutzen. Eine eigene Landingpage bündelt das neue, umfassende KI-Angebot der Kommunikationsagentur, das sich sukzessive erweitern wird.

Konkret haben die Produkte und Leistungen das Ziel, Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfung der Kommunikation zu unterstützen. Dabei geht es darum, KI-basierte Analysen großer Datenmengen zu erstellen, etwa aus sozialen Netzwerken (Social Intelligence). Und darum, Themenentwicklungen zu prognostizieren oder individualisierte Kommunikation umzusetzen. Es geht aber auch um SEO, die Optimierung von Prozessen, die richtige Auswahl von Tools sowie die Produktion und Distribution von Content – ob Text, Bild, Film, Audio oder andere Formate. „Unser breites Spektrum an Lösungen, Beratungs- und Schulungsangeboten hilft Unternehmen sofort dabei, Wertschöpfungspotenziale von KI in allen relevanten Anwendungsbereichen der Kommunikation zu entdecken, zu definieren und umzusetzen“, sagt Dr. Iris Heilmann, Geschäftsführerin und Inhaberin von palmerhargreaves.

Erste Produkte: cocoonAI und PromptPilot

Hinter cocoonAI verbirgt sich ein Large Language Model (LLM), das zusätzlich durch Finetuning mit unternehmensspezifischen Daten zur individuellen generativen Corporate KI wird. Welches LLM die Basis bildet, wird mit Kunden individuell je nach konkreter Aufgabe abgestimmt. In jedem Fall werden sowohl GPT als auch andere LLMs in einer eigenen, in Europa gehosteten Cloud-Umgebung aufgesetzt, sodass der Datenschutz gewährleistet ist. Das Besondere: Die Corporate KI erfährt jeweils ein Finetuning mit kundenindividuellen Daten. So entstehen weit besser auf die Corporate Voice oder spezifische Themen zugeschnittene Ergebnisse. Die Entwicklung des Produkts liegt bei der Agenturtochter exofarer.

PromptPilot ist ein Prompting-Helfer, der Anwender:innen auf einer geführten und intuitiv zu nutzenden Oberfläche dabei unterstützt, den richtigen Befehl für typische Aufgaben zu finden. Hinter den einfachen Befehlen liegen komplexe Prompts, die von den KI-Prompter:innen von palmerhargreaves entwickelt und kontinuierlich optimiert werden. So nutzen die Anwender:innen die Chancen von KI in Marketing und Kommunikation, ohne sich selbst tiefstes Prompting-Wissen angeeignet haben zu müssen.

Beratung zur Identifikation von Use Cases und Tool-Anwendung

Darüber hinaus können Unternehmen modulare Seminare und Schulungen buchen, in denen sie unter professioneller Anleitung von Expert:innen aus dem palmerhargreaves KI-Team das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Kommunikation praxisnah testen und den Umgang mit spezifischen KI-Tools vertiefen. „Wir sehen häufig, dass unsere Kund:innen einen Startpunkt für die Nutzung generativer KI suchen. Unsere Beratung zielt daher unter anderem darauf, gemeinsam konkrete Use Cases zu erarbeiten und in die Umsetzung zu gehen“, so Iris Heilmann. Andere Workshops legen ihren Fokus zum Beispiel auf eine passende Auswahl von Tools oder eine KI-unterstützte Produktentwicklung, die sich generativer KI im Rahmen eines Rapid-Prototyping-Prozesses bedient.

Einen weiteren Baustein des Angebots bilden Prompting Masterclasses für Einsteiger:innen genauso wie für Fortgeschrittene. Außerdem stehen die KI-Expert:innen der Agentur auch für Keynotes und Talks rund um die Chancen und Herausforderungen von KI in der Kommunikation zur Verfügung.

Weitere ausführliche Informationen zum gesamten Angebot von ph und exofarer gibt es hier: https://ai.palmerhargreaves.de

Über exofarer

exofarer – agency for engineered communication ist 2022 als Agenturmarke von palmerhargreaves gegründet worden. Im Fokus stehen digitale und KI-getriebene Innovationen von Unternehmen aller Größen und Branchen, die immer komplexere Anforderungen an die Kommunikation stellen. Das Angebot erstreckt sich von der Strategieentwicklung bis zur Produktentwicklung, immer mit dem Ziel, die Herausforderungen datenbasiert, effizient und prädiktiv auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten.

Über palmerhargreaves

palmerhargreaves ist die Agentur für komplexe Themen und Transformationsaufgaben. Inhabergeführt und international präsent, bündelt sie Strategie-, Kreativ-, Content- und Digitalexpertise unter einem Dach und verbindet diese mit tiefem Branchen-Know-how. So entsteht Kommunikation, die Wert und Werte schafft. palmerhargreaves beschäftigt in Deutschland und England mehr als 250 Mitarbeitende aus 16 Nationen. Zu den Kunden von palmerhargreaves zählen weltbekannte Marken wie Audi, Bayer, Bosch, Deutsche Telekom, Ford, Henkel, Miele, Porsche und SAP.

