Kompakt bauen – clever wohnen: Mit Hausserie „Felice“ von Fingerhut Haus

Nachhaltige, platzsparende und budgetfreundliche Wohndomizile

Neunkhausen, 19. November 2024 – Die Anforderungen an das Bauen verändern sich. Wirtschaftliche Belastungen hemmen die Investitionsbereitschaft potenzieller Eigentümer. Gleichzeitig besteht bei vielen der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und Minimalismus. Zudem ist gerade in urbanen Räumen Umdenken gefragt, um Platz zu sparen. Auf all diese Herausforderungen hat der Fertighaushersteller Fingerhut Haus (www.fingerhuthaus.de) die Antwort: die Hausserie „Felice“. Die flexiblen, intelligent geplanten Mikro- und Minihäuser sind auf das Wesentliche reduziert – ohne Abstriche bei Qualität und Komfort. Ein Eigenheim gibt es in der Ausbaustufe „Fast Fertig“ bereits ab rund 189.900 Euro.

Die Mikro- und Minihäuser von Fingerhut Haus eignen sich sowohl für ländliche Gebiete als auch hervorragend für das Bauen in Baulücken bzw. zur innerstädtischen Verdichtung. Mit ihren kompakten und durchdachten Grundrissen lassen sich die Häuser der Serie „Felice“ problemlos in ungenutzte Flächen integrieren, ohne dass größere Eingriffe in die bestehende Infrastruktur erforderlich sind. So lässt sich der begrenzte urbane Raum optimal nutzen.

Fingerhut Haus ermöglicht mit der Hausreihe „Felice“ modernes Wohnen auf kleiner Grundfläche mit wenig Budget. Aktuell gibt es fünf Varianten. Ein Beispiel ist das lichtdurchflutete Haus „Felice 1“ mit Flachdach. Auf ca. 56 m² wird die Wohnfläche optimal ausgenutzt. Bodentiefe Fenster mit Zugang nach draußen schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Innenraum und Natur. Das Haus ist „Fast Fertig“ besonders budgetschonend für 189.900 Euro erhältlich.

„Durch die reduzierte Fläche unserer Mikro- und Minihäuser sinken die Baukosten erheblich, da weniger Material und Arbeitsaufwand erforderlich sind. Zusätzlich halten sich die Unterhaltungskosten im Rahmen. Auch energetisch sind kompakte Häuser effizienter – sie benötigen weniger Energie für Heizung und Kühlung, was die Betriebskosten langfristig senkt. So wird ein Zuhause nicht nur erschwinglicher, sondern auch ressourcenschonender“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH.

Nachhaltiges Bauen mit zertifizierten Materialien und innovativem Konzept

Der Fertighaushersteller setzt bei allen seinen Häusern ausschließlich auf streng qualitätsgeprüftes Konstruktionsvollholz aus zertifiziertem Anbau, was große Vorteile in der Wärmedämmung bietet und zu einem ausgeglichenen Energiehaushalt beiträgt. Ergänzt wird dies durch das innovative ThermLiving-Konzept, das für die neueste Generation des umweltfreundlichen Bauens steht. Hierbei werden wärmeschützende Bauteile zu einer ganzheitlich thermisch optimierten Außenhülle verbunden. Diese diffusionsoffene Gebäudehülle sorgt für ein konstantes und natürliches Raumklima. Speziell an die „Felice“-Serie angepasste moderne Heiztechniken bringen weitere Einsparpotenziale.

Mehr zur Hausserie „Felice“: Fertighäuser von Fingerhut Haus | Wir bauen Ihr Traumhaus

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.fingerhuthaus.de

Firmenkontakt

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG

Stefanie Metz

Hauptstraße 46

57520 Neunkhausen/WW.

02661 95640



http://www.fingerhuthaus.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0211-9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: Fingerhut Haus