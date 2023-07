Kompetenz, Expertise und Teambuilding die Bausteine einer gelungenen Unternehmenskultur – Mit Faces-Behind zeigt Protolabs, wie dies gelingt

Putzbrunn bei München, 13. Juli 2023 – Protolabs, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der technologiebasierten digitalen Fertigung, stellt im Rahmen der aktuellen Faces-Behind-Kampagne, die Fachkräfte des Fertigungsdienstleistern in den Mittelpunkt. Die Kampagne soll auf die Wichtigkeit von professionellen Mitarbeitenden sowie insbesondere auf deren Expertise aufmerksam machen, da nur so erstklassige Erfolge erzielt werden können.

Aufgrund des stetig wachsenden Fachkräftemangels gelingt es immer weniger Unternehmen den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Kunden gerecht zu werden. Schließlich sind professionelle und motivierte Mitarbeitende essenziell, um ideale Produkte und Services bereitzustellen. Jedoch scheint es in dem heutigen Zeitalter mühsamer die optimalen Angestellten mit der richtigen Expertise zu finden. Protolabs hat die Wichtigkeit der Thematik erkannt und gibt durch die Kampagne Einblicke die vorherrschende Expertise der Mitarbeitenden des Unternehmens.

Technologie und menschliche Expertise Hand in Hand

Dabei stellt Protolabs sicher, dass die kundespezifischen Wünsche und Anforderungen bestmöglich erfüllt werden. So entwickelt der Experte für additive Fertigung zahlreiche Analyseverfahren und Prozesse, durch deren Hilfe die Mitarbeitenden den Kundinnen und Kunden stets hochqualitative Services bieten können. So werden beispielsweise im Rahmen der sogenannten Design For Manufacturability Analysis (DFM-Analyse), Produktdesigns bereits vor dem eigentlichen Fertigungsprozess im Detail auf mögliche Problemstellen überprüft. Gleichzeitig werden Designüberlegungen sowie Änderungsvorschläge zu möglichen Problembereichen geliefert.

„Ein ideales Bespiel der Verknüpfung von technischen Hilfsmitteln und Kompetenten Mitarbeitenden ist unsere Machbarkeitsanalyse“, erklärt Christoph Erhardt, Head of 3D-Printing und Quality Management. „Im Anschluss an die Machbarkeitsanalyse, wird ein Angebot erstellt, welches den Kunden den Raum gibt, eventuelle Anpassungen – wie zum Beispiel mit Blick auf das Material – von unseren Fachkräften durchführen zu lassen und das Design damit zu optimieren.“

Jegliche Anpassung finden in einer engen Zusammenarbeit mit den Faces Behind – sozusagen dem „menschlichen Herz“ von Protolabs – statt. „Was Protolabs auszeichnet, ist die Innovation sowie die Art und Weise, auf die aus einer anfänglichen Idee ein marktreifes Produkt entsteht“, führt Christoph Erhardt weiter aus. „Denn auf der Grundlage der umfassenden Kompetenz und Erfahrung unserer Expertinnen und Experten werden nicht nur das am besten geeignete Material und Verfahren ausgewählt, sowie die einzelnen Designs so lange optimiert, bis nicht nur der Kunde zufrieden ist. Unser Ziel ist es stets, dass das Produkt höchsten Qualitätsstandards genügt.“

Weitere Einblicke hinter die Kulissen von Protolabs sowie weitere Informationen über die Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten des Fertigungsspezialisten finden Sie in dem aktuellen Whitepaper von Protolabs:

https://www.protolabs.com/de-de/ueber-uns/faces-behind-digital-profitieren-sie-vom-fachwissen-und-dem-knowhow-unserer-mitarbeitenden/

Protolabs ist der weltweit führende Digitalhersteller für kundenspezifische Prototypen und Kleinserienteile. Das technologieorientierte Unternehmen verwendet fortschrittliche Technologien für 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage zu fertigen. Das Ergebnis ist eine beispiellos schnelle Markteinführung für Produktdesigner und Ingenieure weltweit.

Aspekte:

– Digitale 3D-CAD-Modelle werden von einem automatisierten Angebotssystem und urheberrechtlich geschützter Software in Anweisungen für Hochgeschwindigkeits-Fertigungsanlagen umgewandelt. Dabei wird ein digitaler Zwilling des gewünschten Teils erstellt. Das Resultat sind Teile, die volldigitalisiert hergestellt und innerhalb von einem bis 15 Tagen geliefert werden.

– Das Unternehmen stützt sich auf drei primäre Dienstleistungen: Spritzguss, CNC-Bearbeitung und 3D-Druck (Additive Fertigung).

– Die Spritzgusstechnik wird für Quick-turn-Prototypenherstellung, Bridge-Tooling und Kleinserienproduktion von bis zu 10.000 und mehr Teilen sowie für kleinere Mengen von Altteilen eingesetzt. Das Unternehmen bietet mehr als 100 Thermoplaste, Metalle und Silikone an.

– Protolabs verwendet indexiertes 3- und 5-Achsen-Fräsen und Drehen zur Bearbeitung von technischem Kunststoff und Prototypen aus Metall sowie von funktionsfähigen Fertigteilen in Mengen von weniger als 200.

– Bei der Additiven Fertigung werden fortschrittliche 3D-Drucktechnologien eingesetzt, die extrem genaue Prototypen mit komplexen Geometrien erstellen können. Additive Teile werden mit Stereolithographie, selektivem Lasersintern, Multi Jet Fusion, PolyJet und Direktem Metall-Lasersintern sowie in verschiedenen Kunststoffen und Metallen hergestellt.

Firmenkontakt

Protolabs

Julian Lietzau

Hermann-Oberth-Straße 21

85640 Putzbrunn

+49 (0) 89 99 38 87 24



http://www.protolabs.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Michelle Benesch

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0)89/ 99 38 87 24



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Protolabs