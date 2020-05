Komplette Gebäudereinigung mit FraGeb Gebäudedienste

Die Firma FraGeb Gebäudedienste ist ein Universaldienstleister in Sachen Gebäudereinigung Frankfurt. Die Firma kann im Raum Frankfurt eine Komplettlösung von Glasreinigung über Büroreinigung bis hin zu Teppich- und Treppenhausreinigungen anbieten. Im Bereich Glasreinigung reinigen professionelle Fensterputzer mit firmeneigenen Hebebühnen und Arbeitsplattformen auf Wunsch Ihre gesamte Fassade samt Rahmen und Zargen. Auch Trennwände, Glasbausteine, Glasfassaden, Türen, Innenverglasungen, Wintergärten und Terrassendächer gehören zum Re-pertoire. Zur Büroreinigung gehören Reinigungsarbeiten des Gebäudeinneren, der Teppichböden, der Tische und Toiletten sowie Kantinen. In den Diensten ist außerdem eine Grundreinigung enthalten, d.h. Heizkörper, Türen, Wände und Oberflächen Ihres Objektes werden auf Hochglanz gebracht. Gerade z.B. für Vermieter von Mehrfamilienhäusern eignet sich das Angebot der Treppenhausreinigung, um die Mieter von den Putzangelegenheiten zu befreien. Dazu kommen speziellere Reinigungen von Holz- und Parkettböden inklusive Ölung und Lackversiegelung oder die Sonderreinigung auf Baustellen und die abschließende Übergabereinigung. In großen Gebäudekomplexen kann auch die EDV-Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln übernommen werden. Das zugehörige Parkhaus wird ebenso von Schmutzwasser und Laub befreit. Zusätzlich bietet FraGeb Reinigungsarbeiten in Gastronomieräumen an, bei denen die sogenannte HACCP- Reinigung angewendet wird. Diese beinhaltet eine Gefahrenanalyse, die im Zusammenhang mit der Reinigung in Räumen mit Lebensmittelkonsum berücksichtigt werden muss. Die FraGeb Gebäudedienste helfen Ihnen im Feld Gebäudereinigung Frankfurt mit einem ganzheitlichen Reinigungsangebot. Damit erschaffen Sie ein sauberes Erscheinungsbild Ihres Objektes. Weitere Informationen unter https://www.frageb.de/

