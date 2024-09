Komplettservice aus einer Hand

Buderus übernimmt für Heizungsfachfirmen Planung und Installation von Photovoltaik-Systemen.

Als Systemanbieter deckt Buderus auch den Bereich der Elektrifizierung ab. Mit dem neuen PV-Installationsservice, der gerade bundesweit eingerichtet wird, können Fachhandwerker ihren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket schnüren: Die Buderus Experten bieten eine kompetente Beratung, planen das individuelle Photovoltaik-System mit allen erforderlichen Komponenten und erstellen ein Komplettangebot inklusive Installation. Dieser neue Service verfolgt dabei ein Ziel: Zeitliche und organisatorische Entlastung der Handwerkspartner, damit diese sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Deutschland war 2023 Spitzenreiter beim Zubau von Photovoltaik in Europa: Neue Anlagen mit rund 14 Gigawatt Leistung sind laut Solarpower Europe hierzulande im vergangenen Jahr ans Netz gegangen. Diese hohe Nachfrage, sowohl im Neubau als auch bei einer Modernisierung, steht im Zusammenhang mit dem großen Interesse von Hauseigentümern an einer Wärmepumpenlösung für Heizung und Warmwasser. Heizungsfachfirmen stoßen angesichts dieser Entwicklung immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen, manchmal fehlt auch noch die Erfahrung mit der Installation von Photovoltaik-Anlagen.

Alle Leistungen aus einer Hand

Im Rahmen der neuen Dienstleistung plant und dimensioniert Buderus das jeweilige Photovoltaik-Projekt. Die Systemexperten berechnen anhand der Daten des Fachbetriebs die mögliche Zahl der Module, legen die Anlagen aus und definieren den Installationsaufwand. Auch bei der Bestellung und Lieferung sorgt Buderus für Effizienz: Im Komplettangebot ist die gesamte PV-Anlage einschließlich der Montage enthalten. Geliefert wird entweder direkt auf die Baustelle oder ins Lager der Heizungsfachfirma.

Handwerkspartner können zwischen zwei Optionen wählen: Beim DC-Service installiert Buderus die Module auf dem Dach und legt die Strings in das Gebäude. Im Rahmen des Komplettservice montiert Buderus die komplette Anlage einschließlich der Systemintegration in den Buderus Energiemanager, Anmeldung der Anlage und vollständige Inbetriebnahme des Systems. Auf Wunsch bietet Buderus noch weitere Optionen, etwa die Installation und Systemintegration einer Wallbox.

Langlebig und hocheffizient

Photovoltaikmodule von Buderus sind langlebig und hocheffizient, so können Hauseigentümer dauerhaft ihre Stromkosten reduzieren und unabhängiger von den Energiepreisen werden.

Buderus, eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken, bietet wirtschaftliche und verlässliche Systemlösungen für Heizung, Lüftung und Kühlung. Als Systemexperte für Heiz- und Installationstechnik zeichnet sich Buderus durch Beratungskompetenz, ganzheitliche Services und optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente und vernetzbare Heizsysteme aus einer Hand aus. Das Produktspektrum reicht von Wärmeerzeugern für flüssige und gasförmige Energieträger, über Speicher, Regelungen und Heizungszubehör bis hin zu einem umfassenden Angebot an Systemen zur Nutzung regenerativer Energien wie Wärmepumpen und Solarthermie-Anlagen.

Für sämtliche Buderus Produkte gilt maximale Systemkompatibilität: Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Handwerkspartner individuelle Lösungen schnell und effizient installieren können, ob im Bestandsgebäude oder Neubau, bei Klein- oder Großanlagen.

Mehr Informationen unter www.buderus.de

