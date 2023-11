Komplexe IT-Landschaften entschlüsseln

Mehr Klarheit in der IT-Welt

Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur über mehrere Standorte hinweg haben, stehen häufig vor einer großen Herausforderung: Wie sollen sie den Überblick über ihre IT-Landschaft behalten, um bei Problemen schnellstmöglich reagieren zu können? Auch KTR Systems, ein Unternehmen mit stetig expandierenden Niederlassungen und Systemen, war mit diesem Problem konfrontiert.

Die Lösung kam in Form von Paessler PRTG und Qbilon. Die Kombination beider Produkte ermöglichte es, Daten aus verschiedenen Tools zu einem ganzheitlichen Bild der Systeme zusammenzuführen und sie in einem zentralen Dashboard für IT-Teams und Administratoren verfügbar zu machen. Engpässe und Probleme lassen sich so proaktiv angehen, sowohl bei Servern und Geräten als auch bei Anwendungen und Diensten. Das Zusammenspiel beider Lösungen hilft dabei, komplexe IT-Landschaften zu entschlüsseln und die Effizienz zu steigern.

Neugierig, wie genau PRTG und Qbilon kombiniert funktionieren? Hier gibt es mehr Informationen: https://blog.paessler.com/making-complex-it-landscapes-understandable-with-paessler-prtg-and-qbilon

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Im Jahr 2023 übernahm Paessler die qbilon GmbH, ein Unternehmen, das Lösungen zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften entwickelt. In Zeiten, in denen digitale Transformation und IT-Wachstum in großen Organisationen zum zentralen Thema werden, möchte Qbilon mit seinen Softwarelösungen Qbilon Cloud und Qbilon Ultimate seinen Beitrag dazu leisten, IT effizient und überschaubar zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

