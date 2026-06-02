Komplexe Zeichnungsteile für die Luftfahrt: Becker Avionics hebt Beschaffung mit FACTUREE auf neue Flughöhe

Spezialoberflächen, Nachweise und Verzollung aus einer Hand

Berlin, 2. Juni 2026 – Spezielle Oberflächen, 3.1-Materialprüfzeugnisse, Verzollung und unterschiedliche Fertigungsverfahren machen die Beschaffung von Zeichnungsteilen im Luftfahrtumfeld besonders anspruchsvoll. Becker Avionics setzt daher bei Serien- und Projektbedarfen auf FACTUREE. Der Spezialist für digitales Procurement liefert unter anderem beschichtete Blechteile sowie CNC-Dreh- und Fräskomponenten. Fertigung, Oberflächenbehandlung, Nachweise, Logistik und Verzollung sind in einem zentralen Beschaffungsprozess gebündelt.

Die Becker Avionics GmbH entwickelt und produziert Kommunikations-, Navigations-, Surveillance- und Intercom-Systeme sowie Search-and-Rescue-Lösungen für Luftfahrt- und Bodenanwendungen. Die über FACTUREE beschafften Bauteile kommen in unterschiedlichen Geräten und Baugruppen für den Luftfahrtbereich zum Einsatz.

Im Fokus stehen sowohl Serienbedarfe als auch projektbezogene Fertigungen mit Stückzahlen typischerweise zwischen 10 und 300 Teilen. Besonders hoch sind dabei die Anforderungen an Oberflächenqualität, Dokumentation und Prozesssicherheit.

Wenn Oberfläche, Nachweise und Logistik keine Kompromisse zulassen

Für Becker Avionics geht es nicht allein um die Fertigung einzelner Zeichnungsteile. Entscheidend ist vielmehr, dass unterschiedliche Anforderungen entlang der gesamten Beschaffungskette zuverlässig zusammenspielen – von Fertigungsverfahren und Oberflächenbehandlung bis hin zu Nachweisen und Logistik.

Eine besondere Rolle spielen dabei spezifizierte Oberflächenbehandlungen wie SurTec 650, eine chrom(VI)-freie Passivierung für Aluminium und Aluminiumlegierungen. Solche Oberflächen sind im Luftfahrtumfeld relevant, da sie definierte Anforderungen an Korrosionsschutz und Materialeigenschaften erfüllen müssen. Gleichzeitig erhöht dies die Komplexität in der Beschaffung erheblich. Die geforderte Oberflächenausführung konnte nur von wenigen spezialisierten Anbietern umgesetzt werden.

Zusätzlich müssen Materialprüfzeugnisse nach EN 10204-3.1 sowie Liefer- und Verzollungsprozesse zuverlässig abgebildet werden.

„Gerade bei spezialisierten Anforderungen steigt der Aufwand schnell, wenn unterschiedliche Lieferanten und Prozesse koordiniert werden müssen. Für uns war deshalb entscheidend, die Beschaffung zentral steuern zu können. FACTUREE bildet alle Schritte in einem durchgängigen Beschaffungsprozess ab und übernimmt die Abwicklung als zentraler Vertragspartner“, sagt Tobias Ollech, Senior Einkäufer bei der Becker Avionics GmbH.

One-Stop-Shop reduziert Komplexität

FACTUREE koordiniert für Becker Avionics unterschiedliche Fertigungsverfahren und technische Anforderungen über einen zentralen Beschaffungsprozess. Über das Netzwerk aus mehr als 2.000 Fertigungspartnern stehen immer geeignete Fertigungskapazitäten bereit, auch für komplexe Bedarfe. Der Spezialist für digitales Procurement deckt dabei auch alle erforderlichen begleitenden Prozesse wie Verzollung und Nachweisdokumentation ab.

Dadurch ist Becker Avionics sowohl bei Serien- als auch Projektbedarfen schnell mit entsprechenden Bauteilen ausgestattet, ohne selbst für unterschiedliche Fertigungs- und Oberflächenanforderungen separate Lieferketten aufbauen zu müssen. Der organisatorische Aufwand im Einkauf reduziert sich deutlich.

„Für uns hat sich FACTUREE als One-Stop-Shop für anspruchsvolle Zeichnungsteile etabliert. Wir sparen wertvolle Zeit und Kosten“, erklärt Tobias Ollech. „Den Bezug von CNC-Dreh- und Frästeilen über FACTUREE möchten wir weiter ausbauen. Zudem wollen wir die Belieferung mit Blechteilen fortsetzen und das entsprechende Volumen steigern.“

FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.

Weitere Informationen: www.facturee.de

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Bildquelle: Becker Avionics