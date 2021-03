KONE erweitert Partnerschaft mit Orange Business Services und verlagert Contact-Center-Infrastruktur in die Cloud

– Vereinfachung und Optimierung des Betriebs des Global-Contact-Centers

– Schlüsselelement, um Kundenerlebnis zu verbessern

KONE, ein weltweit führendes Unternehmen in der Aufzugs- und Rolltreppenindustrie, erweitert seine Zusammenarbeit mit Orange Business Services und verlagert seine globale Contact-Center-Lösung in die Cloud. Damit ermöglicht KONE ein weltweit erstklassiges Endkundenerlebnis.

Die KONE Kundenzentren sind ein wichtiger Bestandteil des Kundenservices, sowohl für Endkunden als auch für direkte Geschäftskunden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung von kritischen Vorgängen bei Aufzügen, Wartungsprotokollen und technischen Daten.

Durch die Verlagerung der Contact-Center-Infrastruktur in die Cloud profitiert KONE von Skalierbarkeit, flexiblen Omnichannel-Funktionen, intelligenter Anrufweiterleitung und integrierter Sicherheit. Das Contact-Center ist in die Fernüberwachungsplattform von KONE integriert und in der Lage, E-Mail, Anrufe und Alarme für alle weltweiten Standorte zu verarbeiten.

“Orange Business Services leistet einen wichtigen Beitrag zu unserer digitalen Transformation, indem wir unsere Contact-Center-Lösung in die Cloud migrieren. Dies verbessert das Kundenerlebnis weiter und ebnet den Weg für weitere Innovationen in unserem Kundensupport”, so Antti Koskelin, Chief Information Officer bei KONE.

Als Teil der Vereinbarung hat Orange weltweit fünf Contact Center Hubs eingerichtet, um die Struktur zu vereinfachen und zu optimieren sowie von einer standortbasierten Infrastruktur in die Cloud zu wechseln. Die Lösung umfasst 35 Contact-Center-Standorte auf allen Kontinenten.

“Wir fühlen uns geehrt, dass KONE uns weiterhin das Vertrauen schenkt, um seine geschäftskritische Kundendienstfunktionen zu verbessern und zu erneuern. Unsere globale Cloud-Expertise und -Erfahrung stellt KONE eine optimierte und flexible Lösung zur Verfügung, die eine verbesserte Skalierbarkeit, Kostenoptimierung und Innovationspotenzial bietet”, so Fabrice de Windt, Senior Vice President, Europe, Orange Business Services.

Über KONE

Unsere Mission bei KONE ist es, den Ablauf des städtischen Lebens zu verbessern. Als weltweit führendes Unternehmen in der Aufzugs- und Rolltreppenindustrie bietet KONE Aufzüge, Rolltreppen und automatische Gebäudetüren sowie Lösungen für Wartung und Modernisierung, um den Nutzen von Gebäuden während ihres gesamten Lebenszyklus zu erhöhen. Durch effektiveren People Flow® gestalten wir die Wege der Menschen in höheren, intelligenteren Gebäuden sicher, bequem und zuverlässig. Im Jahr 2020 erzielte KONE einen Jahresumsatz von 9,9 Milliarden Euro und beschäftigte zum Jahresende über 60.000 Mitarbeiter. KONE Aktien der Klasse B sind an der Nasdaq Helsinki Ltd. in Finnland notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.kone.com

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 257 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

