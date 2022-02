Konfigurator hilft bei Erstellung von Spindelhubanlage

Nozag bietet Konfigurator für die Erstellung von Spindelhubanlagen

Seit 1966 steht die Nozag AG für Antriebstechnik höchster Qualität. Dabei reicht das Sortiment des Schweizer Unternehmens von Zahn- und Kettenrädern bis hin zu Spindelhubgetrieben für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Für Spindelhubanlagen bietet Nozag neu einen Konfigurator, der die Konfiguration der passenden Anlage vereinfacht.

Durch Ausschlussverfahren zur passenden Spindelhubanlage

Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung entwickeln die Ingenieure der Nozag AG passende Komponenten und kundenspezifische Antriebslösungen. Die Spezialisten unterstützen die Kunden dabei von der Planung und Entwicklung über die Produktion bis hin zur Logistik.

Spindelhubgetriebe sind im Sortiment der Nozag AG in rotierender oder stehender Ausführung zu finden. Mithilfe des Spindelhubkonfigurators ist es möglich, eine Stückliste zu generieren, die die entsprechenden Teile und Längen für das gewünschte Produkt enthält. Dabei stellt der Konfigurator über ein Ausschlussverfahren alle Kombinationsmöglichkeiten zusammen und liefert so die Kombination zu den passenden Anlagen.

Getriebe, Antrieb und Zubehör nach Kundenwunsch

Der Spindelhubkonfigurator des Schweizer Unternehmens aus dem Pfäffikon bietet Interessenten die Möglichkeit, von Einzelteilen des Getriebes, der Antriebsart bis hin zu den Anbauteilen individuelle Angaben zu machen. Der Konfigurator ermittelt so per Ausschlussverfahren die passenden Spindelhubanlagen. Eine Stückliste, die alle Komponenten des Produktes enthält, wird final erstellt und liefert alle Einzelteile der favorisierten Anlage. Diese kann anschließend mit nur einem Klick an Nozag übermittelt werden, um die gewünschte Ausführung in Auftrag zu geben.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Harry Würgler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17

+41 (0)44 / 805 17 18

info@nozag.ch

https://www.nozag.ch