Konfliktmanagement – Online-BOOTCAMP am 24. April für die Arzt- und Zahnarztpraxis

Live, Praxisnah, Interaktiv

Dieses Online-Bootcamp ist für Sie die perfekte Möglichkeit, in kurzer Zeit wertvolle Informationen und fundiertes Wissen zu erhalten, damit Sie künftig aufkommende Konflikte rechtzeitig erkennen und entgegenwirken können. Außerdem lernen Sie Techniken kennen und erhalten zusätzlich Anleitungen, wie Sie bereits bestehende Konflikte lösen. Mehr Sicherheit im Umgang schwieriger Situationen.

Thema:

“Konfliktsituationen rechtzeitig erkennen und lösen für mehr Freude im Praxisteam”

Veranstalter ist Ihre Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®.

Ihre Referenten:

– Frederic Feldmann, Geschäftsführer Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®

– Verena Faden, Inhaberin der Verena Faden TEAM & FÜHRUNG

Das erwartet Sie:

– Sie erfahren, warum Konflikte entstehen und warum diese wichtig sind.

– Sie lernen die unterschiedlichen Konfliktarten kennen und erfahren, wie Konflikte entstehen.

– Sie werden verstehen, warum zwischen unterschiedlichen Personen in Ihrer Praxis Konflikte immer wieder auftreten können.

– Sie lernen, wie Konflikte funktionieren und erhalten direkt umsetzbare Tipps, was Sie dagegen tun können.

– Sie erkennen frühzeitig auftretende Konflikte, damit Sie rechtzeitig gegensteuern und agieren können.

– Sie erhalten mehr Sicherheit im Umgang festgefahrener Konfliktsituationen, damit Sie diese lösen können.

– Sie erhalten Tipps, falls Sie selbst in einen Konflikt geraten.

– Sie führen die Gespräche mit Ihren Mitarbeitern/innen zielorientiert und motivierend.

– Sie erleichtern sich als Führungspersönlichkeit den Praxisalltag.

– Sie sparen Zeit, da im Bootcamp die Erfolgstipps direkt angesprochen werden.

– Sie erkennen fest eingefahrene Schwachstellen und lösen diese im Interesse Ihrer Praxis.

– Sie werden begeistert sein, ins Umsetzen kommen und Ihr Praxisteam motivieren.

– Sie profitieren vom umfangreichen Know-how der Dozenten und erhalten Profitipps.

– Sie können die Inhalte direkt am nächsten Praxistag umsetzen und Ihren Zielen näherkommen.

– Sie senden im Vorfeld Ihre Fragen ein, die dann in der offenen Q&A Runde beantwortet werden.

Jetzt anmelden für nur 49EUR:

www.dfa-heilwesen.online/konfliktmanagement-bootcamp

Termin:

Die Fortbildung findet am Samstag, 24. April, um 9.30 Uhr online per Zoom statt. Die voraussichtliche Dauer beträgt ca. 2,5 Stunden.

Bitte beachten Sie: Dieses Bootcamp findet nur einmal statt und wird nicht wiederholt. Nutzen Sie diese einmalige Chance und melden Sie sich jetzt an.

Veranstalter:

Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen GmbH & Co. KG

Anmeldung: www.dfa-heilwesen.online/konfliktmanagement-bootcamp

Mail: info@dfa-heilwesen.de

Tel: 0721-6271000

Die Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® bietet Praxisinhabern/innen, Assistenten/innen und Praxismitarbeitern/innen aus Arzt- und Zahnarztpraxen hochwertige Fachkurse mit IHK Lehrgangszertifikat und praxisnahe Workshops mit erfahrenen Referenten/innen in den Bereichen Abrechnung, Organisation, Betriebswirtschaft, Kommunikation, u.v.m.. Die Fortbildungen sind von der MWSt. befreit.

Kontakt

Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® GmbH & Co. KG

Frederic Feldmann

Ludwig-Erhard-Allee 24

76131 Karlsruhe

0721-627100-0

0721-627100-20

ff@dfa-heilwesen.de

http://www.dfa-heilwesen.de

