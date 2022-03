Konftel Cam20 erhält Zoom Zertifizierung

Videokonferenz-Kamera mit 4K Ultra HD und 123 Grad Bildwinkel / Neues Auto-Framing setzt Teilnehmer automatisch ins Bild

Köln / Umeå, 29.03.2022 – Die Videokonferenzkamera Konftel Cam20 wurde von Zoom Video Communications, Inc. für die Arbeit mit Zoom Rooms zertifiziert. Das Plug-and-Play-Gerät überzeugt mit 4K Ultra HD Performance und einem beeindruckenden 123 Grad Bildwinkel.

Konftel Produktmanager Torbjörn Karlsson bestätigt, dass die Kamera als USB-Gerät für Zoom Rooms vollständig geprüft wurde: „Die Konftel Cam20 ist das zweite Produkt unseres Sortiments, das für die Verwendung mit Zoom-Diensten zertifiziert ist – es sorgt für ein natürliches und flüssiges Meeting. Zoom Rooms ist das softwarebasierte Konferenzraumsystem von Zoom, das Videokonferenzen mit nur einem Tastendruck ermöglicht. Die Konftel Cam20 integriert sich nahtlos und kombiniert dabei außergewöhnliche Bildqualität mit einfachem Setup. Die Zertifizierung erfolgte nach strengem Testverfahren.“

Überzeugendes Zusammenspiel für hybrides Arbeiten

Synergien, Zuverlässigkeit und die herausragenden Leistungen von Zoom und Konftel unterstützen in ihrem Zusammenspiel den Trend zum hybriden Arbeiten perfekt. Auch Jeff Fox, leitender Produktmarketingmanager bei Zoom, erwartet, dass die Benutzerakzeptanz weiter zunimmt, da immer mehr Unternehmen flexible Arbeitsumgebungen umsetzen und in diese investieren:

„Unser Zoom Rooms-Dienst bietet ein maßgeschneidertes und nahtloses Meeting-Erlebnis, bei dem zertifizierte Hardware zum Einsatz kommt, die nach hohen Standards arbeitet. Die Zertifizierung der Konftel Cam20 steigert die Attraktivität unseres Zoom Rooms-Dienstes zu einem Zeitpunkt, in dem immer mehr Unternehmen Lösungen am Büro-Standort mit der Flexibilität des Remote-Arbeitens kombinieren möchten. Dadurch steigt die Bedeutung von Videokonferenzen in ganz unterschiedlichen Meeting-Umgebungen“, so Jeff Fox.

Vorstellung von Auto-Framing

Zusätzlich zur Zoom-Zertifizierung hat Konftel die Videokonferenzkamera Cam20 um eine Auto-Framing-Funktion erweitert. Produktmanager Karlsson erklärt: „Mit Auto-Framing werden die Besprechungsteilnehmer immer optimal ins Bild gesetzt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Bildausschnitt mit dem digitalen Zoom manuell zu beschneiden. Wenn jemand den Raum verlässt, passt sich der Bildausschnitt clever an. Die Funktion kann bei Bedarf auch wieder deaktiviert werden.“

Zudem erfüllt Konftel die strengen „Climate Neutral Certified“-Anforderungen. „Mit unseren Partnern, einem innovativen Produktportfolio und der Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität verfügt Konftel über eine gute Position, um Unternehmen bei der Umstellung auf hybrides Arbeiten zu begleiten. Dazu braucht es Nachhaltigkeit und hochleistungsfähige Bild- und Audiotechnologien“, betont Ralf Kalker, Vertriebsdirektor DACH von Konftel.

Über Konftel:

Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Konferenzlösungen. Seit 1988 ist es unser Ziel, Menschen und Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Kommunikation zu unterstützen – egal wie weit entfernt sie voneinander sind. Konferenzlösungen sparen Zeit und Kosten und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt. Wir tragen das Gütesiegel „Climate Neutral Certified“, so dass unsere Kunden ihre Konferenzausrüstung mit gutem Gewissen beim Klimaschutz kaufen können. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Deshalb setzen wir bei unseren Konferenzlösungen ausschließlich die führenden Technologien ein. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel-Geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: www.konftel.de

