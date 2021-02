Kongressmesse für Internationales Wachstum und Digitalisierung

German Mittelstand meets International Business Development and Digitalization

Diesen Donnerstag feiert der Global DFC als neu konzipierte virtuelle Informations- und Austauschplattform für mittelständische Anwender, Experten von BVMW-Auslandsbüros sowie spezialisierte Technologieanbieter Premiere. Der Fokus liegt auf weltweiter Geschäftsentwicklung inklusive hierfür geeigneter Lösungen und Services für Datentransformation und Prozessoptimierung.

Das Format richtet sich an Entscheider, Geschäftsführende und (IT-)Verantwortliche von KMU aus dem In- und Ausland, die internationale Kontakte knüpfen, expandieren oder ihr Business ausbauen möchten. Sie können sich dazu im Rahmen eines umfangreichen Webkonferenz-Programms mit mehr als 50 Keynotes, Vorträgen und Workshops über globale Entwicklungen und Chancen bei Fachleuten aus erster Hand informieren.

Viele Wirtschaftskenner von BVMW-Vertretungen aus Afrika, Nord- und Südamerika, Asien sowie Europa sind als Impulsgeber und potenzielle “Türöffner” dabei, um Interessenten den Einstieg in neue Märkte zu erleichtern. Sie vermitteln dem Publikum Ein- bzw. Überblicke zu relevanten Konjunktur-Bedingungen, Wissenswertes zu lokalen Besonderheiten, spezifische Kenntnisse etc. für die individuelle Positionierung und Etablierung jeweils vor Ort.

Parallel ist es Besuchern möglich, an virtuellen Ständen beispielsweise per Video-Chat Gespräche mit Speakern oder Ausstellern live zu führen, bequem deren Portfolio-Angebote abzurufen oder auch mit anderen Teilnehmern in einem separaten Lounge-Bereich – insbesondere durch Nutzung der Event-App – (inter-)aktiv zu netzwerken.

Die Konferenzsprache ist Deutsch mit einzelnen Beiträgen und Präsentationen in Englisch.

Akkreditierte Pressevertreter erhalten freien Zugang und ein entsprechendes Medienpaket.

Mehr zum Global DFC unter https://global.digital-futurecongress.de/de/

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter und Kreisgeschäftsstelle des BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft regional und überregional mehr als 1.000 Kunden mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört die dikomm sowie die größte Anwender-Kongressmesse in Hessen, NRW und Bayern, der DIGITAL FUTUREcongress.

