Kontinuierliches Wachstum durch Innovation und Teamarbeit

FLP Microfinishing informiert

Pünktlich zum 25-jährigen Firmenjubiläum präsentierte FLP Microfinishing Ende vergangenen Jahres eine neue CMP Wafer-Poliermaschinen-Baureihe. CMP Sie erweitert die bestehenden Maschinenkonzepte für Spezialpoliermaschinen und markiert einen neuen Meilenstein der Unternehmensentwicklung. Innerhalb weniger Jahre hat sich FLP mit Sitz in Zörbig bei Bitterfeld von einer 3-Mann-Garagenfirma zum Systemanbieter für komplexe Oberflächenfeinstbearbeitung entwickelt und ist in die Gruppe der bedeutenden mittelständischen Hersteller von Feinschleif-, Läpp- und Poliermaschinen in Europa aufgestiegen.

Präzision ist das Maß aller Dinge

„Wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland, das die gesamte Produktpalette für das industrielle Feinschleifen, Läppen und Polieren von planen Oberflächen aus einer Hand anbietet“, freut sich Dipl.-Ing. (FH) Thomas Rehfeldt, der geschäftsführende Alleingesellschafter. 1996 gründete er das Maschinenbauunternehmen, das seit 2006 als FLP Microfinishing firmiert. Aus drei alten schwarzen Werkzeugmaschinen, die nach Zörbig in eine kleine Halle gebracht wurden, ist eine Firma entstanden, die weltweite Akzeptanz genießt.

„Wir sind präzisionsbesessen“, beschreibt der Firmengründer die Arbeit seines gesamten Teams, ohne das eine so erfolgreiche Entwicklung nicht hätte stattfinden können. Motivation und Zusammenarbeit sowie persönliche Führung, die individuelle Ressourcen berücksichtigt, sind Faktoren, die sich nicht allein betriebswirtschaftlich messen lassen, aber den Erfolg bestimmen. Das partnerschaftliche Miteinander nach innen und außen ist von Anfang an ein wesentlicher Teil der Unternehmenskultur. Große Unterstützung erfuhr Thomas Rehfeldt durch seinen Vater Alfred: „Ohne ihn wäre es nicht gegangen.“ Der Elektroingenieur war von Anfang an dabei und zehn Jahre im Unternehmen tätig. Im Ruhestand stand er weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. FLP Microfinishing Home wächst kontinuierlich und beschäftigt heute über 60 Mitarbeitende. Anfang 2022 entschied sich Thomas Rehfeldt für eine Doppelspitze und führt das Maschinenbauunternehmen nun gemeinsam mit Dipl.-Ing. (FH) Enrico Marschall.

Die Suche nach der besten Lösung

Die Kernkompetenz von FLP Microfinishing liegt im Maschinenbau. Die Zörbiger bieten ein durchgängiges Maschinenkonzept von der Standardmaschine bis zur Sondermaschine für Groß- und Serienteilefertigung an. Innovative Maschinenlösungen und Maschinenkonstruktionen in stark modularer Bauweise, kombiniert mit modernster Steuerungs-, Antriebs-, Mess- und Automatisierungstechnik, sind Alleinstellungsmerkmale aller Maschinenbaureihen.

„Unsere Innovationen bringen unseren Kunden Nutzen“, beschreibt Thomas Rehfeldt sein Erfolgsrezept. „Wir suchen nach der besten Lösung und nutzen für jeden neuen Konstruktionsprozess die positiven Erfahrungen aus anderen Maschinenbaureihen.“

Ein Schwerpunkt sind Spezialmaschinen für die Plan- und Planparallelbearbeitung von Bauteilen in der Micro- und Nanobearbeitung. Und eine Besonderheit vieler Maschinenprojekte sind die Granitbasis der Chassis und die Granitausführung der Werkzeuge. Auch in der neuen CMP Wafer-Poliermaschinen-Baureihe sind erstmalig chemischbeständige Granit-Polierscheiben verbaut.

Bereits in den Jahren 2009/2010 wurden erste Maschinen aus Granit mit spezieller Auswahl und Herkunft des Materials entwickelt und gebaut. Dieser wird in seiner Spezifikation sonst nur für Messmaschinen und hochpräzise Messtische eingesetzt.

Untersuchungen und Berechnungen von Längenausdehnungen und seiner thermischen Stabilität, Wärmeleitfähigkeit und E-Modul, haben eindeutige konstruktive überragende Eigenschaften gegenüber anderen modernen und nach Stand der Technik weit verbreiteten Konstruktionsmaterialien, wie Polymerbeton oder Stahl-Polymer bzw. Granit-Stahlverbundkonstruktionen nachgewiesen.

Flachhonen und Läppen – zwei Prozesse auf einer Maschine

Innovative Maschinenkonzepte, streng nach einer ingenieurtechnischen Herangehensweise entwickelt, führen zu einzigartigen Lösungen insbesondere im Bereich der Spezialmaschinen für die Planoptik. So hat FLP Microfinishing den Nachweis erbracht, dass ein 4-stufiger Prozess in der Duale Maschine Mikrozerspanung auch auf einer Maschine möglich ist und erstmal eine duale Flachhon- und Läppmaschine auf den Markt gebracht. Damit wurde die gängige Praxis infrage gestellt, jeden Prozess auf einer eigenen Maschine ablaufen zu lassen. Die neue Maschine ermöglicht eine Hochpräzisionsbearbeitung der Werkstücke und wird speziell für die Bearbeitung harter Oberflächen eingesetzt, wo Maß- und Formtoleranzen von wenigen Mikrometern gefordert sind. Thomas Rehfeldt: „Wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Lösungen.“

Über FLP Microfinishing

Die FLP Microfinishing GmbH mit Sitz in Zörbig bei Halle/Saale zählt zu den führenden Herstellern von Feinschleif-, Läpp- und Poliermaschinen in Europa und bietet als einzige Anbieter in Deutschland die gesamte Produktpalette für das industrielle Feinschleifen, Läppen und Polieren von planen Oberflächen aus einer Hand an. Neben dem Maschinenbau hat sich das Unternehmen auf den Dienstleistungssektor Lohnbearbeitung von Hochpräzisionsoberflächen und den Großhandel mit Verbrauchsmaterialien spezialisiert. Ein Schwerpunkt sind Spezialmaschinen für die Plan- und Planparallelbearbeitung von Bauteilen in der Micro- und Nanobearbeitung.

