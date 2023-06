Kontora informiert zum Thema Nachhaltiges Investieren: Event mit Extremschwimmer Andre Wiersig

Das Family Office Kontora zeigte am vergangenen Donnerstag, was Extremschwimmen mit nachhaltigem Investieren zu tun hat. Highlight der Veranstaltung im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg war ein Auftritt von Andre Wiersig, der 2021 als erster Mensch die Insel Helgoland schwimmend erreichte. Sein Vortrag handelte nicht nur von der Bedeutung mentaler Stärke, sondern auch von Umweltzerstörung – und bot zahlreiche Anknüpfungspunkte für fachlichen Austausch über nachhaltige Investitionsmöglichkeiten.

Nachhaltigkeit als Chance

Wiersig berichtete von Begegnungen mit Müll auf dem offenen Meer, die ihn zum Kämpfer gegen die Verschmutzung der Weltmeere machten. Seine Ausführungen kamen auch einer Einladung gleich, sich aktiv für den Erhalt der Umwelt zu engagieren. Welche Möglichkeiten wirkungsorientiertes Investieren bietet, die Wirtschaft zu transformieren ohne auf Renditechancen zu verzichten, konnte an verschiedenen Stationen zu Assetklassen wie Aktien, Venture Capital, Immobilien und Private Debt erfahren werden. Fach- und Nachhaltigkeitsexpert*innen standen hier Rede und Antwort zu aktuellen Trends, Chancen und Herausforderungen.

Teilnehmende stellten Fragen zu den unterschiedlichen Ausprägungen des nachhaltigen Investierens und konnten konkrete Investitionsbeispiele in Augenschein nehmen. „Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und dem regen Austausch, den wir bei der Veranstaltung erlebt haben“, so Stephan Buchwald, Gründer und Geschäftsführer des Kontora Family Office. „Es war ermutigend zu sehen, wie engagiert und motiviert die Teilnehmer waren, nachhaltige Investitionen voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass diese Veranstaltung einen wertvollen Beitrag zur Förderung von Impact Investments geleistet hat.“

Maritimes Umfeld

Die Veranstaltung fand im Ambiente der Eventlocation „Deck 10“ im obersten Stockwerk des Internationalen Maritimen Museums in der Hamburger Speicherstadt statt. Die historische Kulisse des Museums verlieh der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre und unterstrich die Bedeutung der Ozeane für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Das Kontora-Team bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden, Sprecher*innen und mitwirkenden Personen, die maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.

Wie Investierende Schritt für Schritt ein nachhaltiges Portfolio aufbauen, lässt sich im Kontora Whitepaper „ESG und Impact Investing“ nachlesen: https://www.kontora.com/whitepaper/esg-und-impact-investing/.

Kontora – Wir verstehen Vermögen.

Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen.

Kontakt

Kontora Family Office GmbH

Dr. Patrick Maurenbrecher

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

+49 (0) 40 3290 888-0

+49 (0) 40 3290 888-60



https://www.kontora.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.