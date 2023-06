Kontron AG: Fibre-to-the-home für zahlreiche Haushalte in Österreich

Vertrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich zwischen Kontron und Speed Connect Austria unterschrieben

Linz, 29. Juni 2023 – Die Kontron Gruppe trägt zur Erschließung moderner Glasfasernetzwerke für Privathaushalte bei, indem es das aktive Netzwerk für die Fibre-to-the-Home-Lösung von Speed Connect Austria implementiert.

Der Vertrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich zwischen Speed Connect Austria und Kontron Transportation, einem Unternehmen der Kontron Gruppe, über die Lieferung von optischen Breitbandprodukten und die Bereitstellung von Dienstleistungen für das Open-Access FTTH (Fibre-to-the-Home) Netz für Österreich wurde im Juni 2023 unterzeichnet.

Viele Haushalte und Unternehmen werden einen schnelleren Internetzugang erhalten, indem sie die eigens von Kontron Slovenia entwickelten und hergestellten Breitbandprodukte nutzen. Die Installationsarbeiten werden Ende Juni 2023 beginnen. Bereits einen Monat später werden die ersten Haushalte, Unternehmen und Gemeinden in Niederösterreich an das optische Breitbandnetz der nächsten Generation angeschlossen sein. Die meisten Komponenten des Equipments werden in Europa hergestellt.

„Wir freuen uns sehr, einen schnelleren Internetzugang für eine Vielzahl von Haushalten in Österreich bereitzustellen. Mit unserer langjährigen Erfahrung als System- und Serviceintegrator realisieren wir das Projekt von Anfang bis Ende und setzen alle Puzzleteile zusammen, um erstklassige Netzwerklösungen zu integrieren“, sagt Richard Neussl, VP CEE-DACH-INDIA Mission Critical Networks bei Kontron Transportation.

„Mit der Unterzeichnung des Liefervertrags für die Bereitstellung von Netzwerkkomponenten und Dienstleistungen besiegeln wir unsere gemeinsame Vision und Verpflichtung. Wir verkünden stolz den erfolgreichen Abschluss dieses Vertrags, der eine neue Ära der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Erfolgs einläutet und uns erfolgreich zur Umsetzung unseres Speed Connect Austria FTTH-Netzwerks voranbringt“, sagt Antonio de Vall, CFO Speed Connect Austria.

„Unsere fortschrittliche XGS-PON-Zugangslösung, einschließlich Optical Line Terminals (OLTs) und Optical Network Terminals (ONTs) aus der Iskratel-Breitbandproduktfamilie, wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Kunden von Speed Connect in ganz Österreich einen schnelleren und zuverlässigeren Internetzugang zu bieten.“, sagte Svjetlana Kalaba, Executive Director Business Unit Broadband bei Kontron Slovenia.

Speed Connect Austria ist ein neu gegründeter Anbieter von Hochgeschwindigkeits-FTTH-Netzwerken mit modernstem Standard (XGS PON basierend) für ländliche Gebiete in Österreich.

Kontron AG

Die Kontron AG (group.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) – vormals S&T AG – ist ein wachsender IoT-Technologiekonzern mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Tochtergesellschaften in 32 Ländern weltweit. Das Unternehmen ist im SDAX® der Deutschen Börse notiert und zählt zu den führenden Anbietern von smarten Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. Mit einer bekannten Marke und eigenen Technologien in den Bereichen Smart Factory, Bahnkommunikationssysteme, Kommunikationslösungen und Smart Energy ist Kontron der vertrauenswürdige Partner, der Unternehmen bei der digitalen Transformation in einer Vielzahl von Branchen unterstützt, um ihre zukünftigen Ziele zu erreichen.

Kontron Transportation GmbH

Kontron Transportation GmbH ist ein international führender Anbieter von End-to-End-Kommunikationslösungen für Mission-Critical Networks. Der Unternehmensfokus liegt in der zuverlässigen, effizienten und nachhaltigen Produktion, Vermittlung und Verarbeitung von Sprach-, Daten- und Videoinformationen. Das Kernproduktportfolio umfasst GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), MCx (Mission-Critical über öffentliche Netze), 4G/5G-Lösungen für öffentliche Netze und IIoT-Lösungen mit Schwerpunkt auf Datenverarbeitung. Zum Kernkundensegment zählen vor allem Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel in ganz Europa. Kontron Transportation investiert in Forschung und treibt die Entwicklung der nächsten Generation von Breitbandlösungen für Mission-Critical Networks voran, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied der europäischen Forschungsinitiative Shift2Rail.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter, hat 11 Standorte in ganz Europa und seinen Hauptsitz in Wien.

S&T Iskratel (ab Juli 2023 Koontron Slovenia)

S&T Iskratel ist das Mutterunternehmen der S&T Iskratel Gruppe und einer der führenden europäischen Anbieter von umfassenden und äußerst zuverlässigen Lösungen für eine smarte, sichere und besser vernetzte Zukunft. Mit einem breiten Portfolio an umfassenden ICT-Lösungen zur Digitalisierung verschiedener Branchen und einem schnellen und zuverlässigen Support ist S&T Iskratel in mehr als 50 Ländern weltweit präsent. Der kundenorientierte Ansatz, die eigene Produktentwicklung und über 1.000 Mitarbeiter in 10 Ländern ermöglichen es der Gruppe, den Anforderungen der sich entwickelnden digitalen Umgebungen gerecht zu werden. Die Lösungen von S&T Iskratel spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer fortschrittlichen, besser vernetzten, nachhaltigen und sicheren Gesellschaft. S&T Iskratel ist ein vertrauenswürdiger Partner und eine verantwortungsbewusste Wahl auf Ihrem Weg und Wachstum in die digitale Zukunft. S&T Iskratel ist ein Unternehmen der Kontron AG.

Weitere Informationen: https://www.iskratel.com/

