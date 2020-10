Viele Ausschreiber erstellen ihre Leistungsverzeichnisse nach wie vor im Word-Format, so dass Bieter häufig vor dem Problem stehen, diese Texte ins GAEB-Format konvertieren zu müssen, um sie in ihrer eigenen Branchensoftware einlesen und bearbeiten zu können.

Für diese Konvertierung können Sie die von der T&T Datentechnik GmbH in Ludwigsfelde entwickelte Software “GAEB-Konverter” nutzen!

Das Einlesen von Leistungsverzeichnissen im Word-Format in den GAEB-Konverter ist relativ unproblematisch, wenn einige Dinge beachtet werden:

Da ausschließlich Text analysiert werden kann, jedoch HTML-, RTF- und DOC-Dateien auch andere Elemente beinhalten können, wie Tabellen, Bilder und sonstige Formatierungen, ist darauf zu achten, dass die zu importierenden Bestandteile auch Texte sind. Beispielsweise können Positionsnummern auch durch Gliederungsebenen im Word dargestellt werden, welche jedoch kein Text sind, sondern eine Word eigene Formatierung und somit nicht erkannt werden. In solchen Fällen ist es ratsam, die Word-Datei vor der Konvertierung als RTF- oder TXT-Datei zu speichern.

Einen kurzen Einblick in diese Funktionalität erhalten Sie in dem Youtube-Video “Konvertierung Word GAEB”:

https://www.youtube.com/watch?v=JRpUQofEPj8

OKTOBER-Angebot für KUNDEN:

Die Software “GAEB-Konverter” kann aus 24 individuell kombinierbaren Modulen und 6 vordefinierten Paketen mit Preisvorteil zusammengestellt werden. Für den Import von Textdateien in den GAEB-Konverter benötigt man beispielsweise das Modul “Text-Import Word”. Dies wird in 2 Varianten angeboten:

– limitiert auf 25 Importe (25 Worddateien) oder

– unlimitiert.

Beim Zukauf des Moduls “Text-Import Word (25)” oder “Text-Import Word (unlimitiert)” zu einer bestehenden Lizenz gewährt die T&T Datentechnik GmbH 20% Rabatt (diese Aktion ist vom 01.-31.10.2020 gültig und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar!)

Für eine Bestellung genügt eine kurze Mail an info@t-t.de.

Wer mehr über die elektronische Vergabe, das Vergaberecht und den GAEB-Standard erfahren möchte, kann an einem von der T&T Datentechnik GmbH angebotenen Online-GAEB-VOB-Schnupperkurs teilnehmen. Man benötigt lediglich einen PC mit Internetanschluss sowie PC-Lautsprecher oder ein Telefon. Der Kurs am 09.10.2020 ist bereits ausgebucht. Der nächste Kurs findet am Freitag, dem 11.12.2020, in der Zeit von 09:00 – 12:00 Uhr statt. Interessierte Unternehmen melden sich entweder telefonisch unter: +49 3378 20279-11 an oder per Mail an info@t-t.de.

Weitere Schulungen finden Sie unter https://www.gaeb-tools.de/schulung/

Profitieren Sie von unserer 25-jährigen Erfahrung mit GAEB-Software im Bauwesen

Die T&T Datentechnik GmbH ist seit 1990 als Softwareentwickler und Dienstleister im Bauwesen tätig. Schwerpunkt ist die Softwareentwicklung im Bereich GAEB-Datenaustausch.

Unsere GAEB-Software ist sowohl für kleine Firmen als auch für größere Handwerksunternehmen und Konzerne ein ideales Werkzeug für die Erstellung, Bearbeitung und Konvertierung von GAEB-Dateien im AVA-Bereich (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung). Anhaltend arbeiten wir bis heute an der Optimierung unserer GAEB-Software, um sie an die neuen Anforderungen der Branche, des Gesetzgebers und unserer Kunden anzupassen.

Unser Tätigkeitsprofil umfasst:

– Entwicklung von Software für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung

– Schulung im Bereich GAEB-Datenaustausch

– Konzeption, Anpassung und Schulung des CRM-Systems Cobra

– Dienstleistung in GAEB-konformer LV-Erstellung, Prüfung, Korrektur und Konvertierung

– Anpassung unserer Software an individuelle Kundenwünsche

