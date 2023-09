Kooperation für Monetarisierung von Software Subscriptions

Das Zusammenspiel aus Sentinel Lizenzmanagement mit Nitrobox Monetization Platform ermöglicht die schnelle und einfache Abbildung von Abo- und Pay-per-Use Modellen für Softwareanbieter

Hamburg, 20. September 2023 – Nitrobox, die Subscription-Management-Experten, arbeiten mit Thales zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Software-Monetarisierung und -Lizenzierung. Dabei wird die Nitrobox Monetization Plattform mit dem Sentinel Lizenzmanagement integriert. Hiermit werden Thales“ Leistungen im Bereich des Lizenzmanagement um eine kommerzielle Komponente erweitert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen, die ihre Software-Produkte als Subscription oder Pay-per-Use anbieten wollen, die Steigerung des Software-Werts zu ermöglichen und so eine höhere betriebliche Effizienz zu erzielen. Erstmals vorgestellt wurde die Kooperation im Rahmen der Zukunftskonferenz INDUSTRY.forward SUMMIT in Berlin.

Im kombinierten Leistungsportfolio enthalten sind Funktionen für Subscription Management, Lizenz- und Entitlement-Management sowie die vollständig automatisierte Abrechnung wiederkehrender Zahlungen. Kunden profitieren dadurch von einer bis zu zehnfach schnelleren Markteinführung sowie einer deutlichen Kostenreduzierung im Abrechnungsprozess.

Vorteil für Kunden: Softwarelösungen besser monetarisieren

Die Kombination der Bausteine von Nitrobox und Thales berücksichtigt dabei zahlreiche Anforderungen an moderne, digitale und vor allem dynamische Software-Geschäftsmodelle: Herkömmliche Software-Lizenzierungslösungen sind oftmals für klassische Geschäftsmodelle konzipiert und lassen dabei die aufkommenden Möglichkeiten dynamischer Abomodelle und des Usage-based Pricing außer Acht. Durch das Zusammenspiel hingegen erhalten Software-Unternehmen flexible Gestaltungsmöglichkeiten und können nutzungsbasierte Preisgestaltung einfach implementieren.

Das Ziel: Digitale Transformation für traditionelle Geschäftsmodelle ermöglichen

Die neuen Möglichkeiten der Softwaremonetarisierung treffen einen Nerv in einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen mit dynamischen sowie individuellen Kundenanforderungen konfrontiert werden. Gerade hier sind Ansätze gefragt, die dabei helfen, die digitale Transformation von Geschäftsmodellen zeit- und kosteneffizient zu realisieren, Umsatzchancen zu nutzen und als Unternehmen so dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Bewusstsein für die vielfältigen neuen Möglichkeiten der Software-Monetarisierung inklusive Software-Lizensierung, -Bepreisung und -Schutz setzen sich erst allmählich im DACH-Raum durch.

„Digital-first-Lösungen sind die Zukunft, davon sind wir bei Thales fest überzeugt. Damit die digitale Transformation dauerhaft gelingen kann, ist ein reibungsloser und zugleich sicherer Datentransfer unerlässlich, gerade hier in Europa mit seinen traditionell hohen Sicherheitsstandards. Auch dafür steht Thales Sentinel, der weltweit führende Partner für die Lizenzierung, Bereitstellung und den Schutz von Software. Wir freuen uns, unsere bewährt leistungsstarke Lizenzierungstechnologie nun gemeinsam mit Nitrobox für unsere Kunden noch attraktiver zu gestalten und so deren Software-Lieferkette weiter zu optimieren“, so Kathrin Heckmair, Head of Sales DACH bei Thales.

„Moderne Softwarelösungen benötigen flexible Monetarisierungsstrukturen. Gerade Unternehmen, die oftmals in einem internationalen Umfeld agieren, brauchen dafür eine praktikable Lösung, die ihnen dabei hilft, alle erdenklichen Umsatzpotenziale zu heben und dadurch resilient zu bleiben“, erklärt Henner Heistermann, CEO und Co-Founder von Nitrobox.

Als innovative SaaS-Lösung unterstützt Nitrobox Unternehmen und Startups dabei, komplexe Abrechnungs- und Monetarisierungsprozesse zu automatisieren und zu skalieren. Dabei verwaltet das Unternehmen insbesondere intelligente Abrechnungs- und Preismodelle wie zum Beispiel Abonnements, Pay-per-Use, digitale Einmal-Transaktionen sowie beliebige Hybridmodelle.

Nitrobox bietet alle Order-to-Cash-Funktionen in einer zentralen Plattform an. Sie reichen von Smart Contracts, Abrechnung und Rechnungsstellung über Umsatzerfassung bis hin zu Zahlungen und Mahnwesen. Auf diese Weise realisiert Nitrobox für seine Kunden Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Kostensenkung. Und das maximiert auf lange Sicht die Kundenbindung.

Nitrobox hat seinen Sitz in Deutschland. Die Zentrale befindet sich in Hamburg. Das Unternehmen agiert global und arbeitet mit Enterprise Kunden wie Porsche, Commerzbank, Volkswagen oder Skidata und schnellwachsenden Startups wie Oviva oder Topi zusammen.

