Kooperation: Reiseschutzexperte LTA und Krisenexperte A3M unterstützen sich gegenseitig

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) arbeitet mit dem Portal “Der-Reisemanager.com” aus dem Hause A3M zusammen. Das Portal stellt Urlaubsreisenden verlässliche, aktuelle und strukturierte Informationen rund um das Thema “Urlaub und COVID-19” zur Verfügung.

Für viele Länder wurden die Corona-Reisebedingungen gelockert, aber weltweit gibt es noch sehr große Unterschiede bei den verschiedenen Destinationen und auch entsprechend andere Vorschriften und Regelungen, was die Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt dort angeht. Da sich die Lage ständig ändert, ist es für den einzelnen Urlauber schwer, bei der Reiseplanung den Überblick zu behalten. An diesem Punkt setzt “Der-Reisemanager.com” aus dem Hause A3M an.

+++ Der Reisemanager liefert alle wichtigen Infos zur COVID-19 Situation bei der Urlaubsreise +++

Muss ich mich für die Einreise vorab registrieren? Benötige ich einen PCR-Test? Muss ich bei der Einreise in Quarantäne? Was gilt für Geimpfte oder Genesene? Sind die Geschäfte am Urlaubsort geöffnet? Diese und weitere Fragen stellen sich Reisende derzeit, wenn es darum geht, den Urlaub zu planen. Oft müssen diese Daten mühsam aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden, doch der Reisemanager von A3M schafft Abhilfe. Unter www.der-reisemanager.com sind alle Informationen zur Corona Lage kompakt und leicht verständlich abrufbar und das weltweit für alle Länder und zahlreiche Urlaubsdestinationen. Einfach Reiseziel und Reisezeit eingeben und schon erscheint das Ergebnis. Reisende sparen mit der-reisemanager.com jede Menge Zeit und sind bei der Urlaubsplanung vor bösen Überraschungen gefeit.

+++ LTA und A3M, wie füreinander gemacht +++

Vorab informieren und vorbeugen ist gerade in Corona-Zeiten das A und O, wenn es in den Urlaub gehen soll. Trotzdem kann immer mal etwas passieren und deshalb gehört neben einer guten Vorbereitung auch der entsprechende Versicherungsschutz mit zur Urlaubsplanung. Hier können die Reiseschutz Experten der LTA auf eine jahrelange Expertise verweisen und so lag eigentlich nichts näher, als eine Kooperation der beiden Unternehmen. Die beiden Unternehmen werden ihre Webseiten gegenseitig verlinken und mit entsprechenden Bannern versehen, die auf den Service des jeweils anderen hinweisen. Zudem sind unterstützende Postings im Social-Media Bereich geplant.

“Die Mitarbeiter in unserem Callcenter werden tagtäglich mit Fragen zur Corona-Situation konfrontiert. Aber diese ist so vielfältig und dem ständigen Wandel unterlegen, dass es nicht immer leicht ist die passenden Antworten zu finden. Dadurch sind wir auf der-reisemanager.com aufmerksam geworden. Der Service und die Informationstiefe hat uns von Anfang an überzeugt und die Dienstleistung von A3M ist die perfekte Ergänzung zu unserem Angebot. Daher haben wir Kontakt aufgenommen und mit unserem Vorschlag zu einer Kooperation quasi offene Türen eingerannt”, so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA, zur Zusammenarbeit mit A3M.

“Gerade jetzt, wo Reisen wieder stattfinden können, kommt es darauf an, gut informiert und gut abgesichert in die schönste Zeit des Jahres zu starten. Für beides stehen A3M und LTA seit vielen Jahren”, sagt Mirko Jacubowski, Director Operations bei A3M Global Monitoring.

Weitere Informationen:

http://www.lta-reiseschutz.de

https://der-reisemanager.com

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note “Sehr gut” als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den “DtGV-Service-Award 2019” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie “Kundendienst Email” für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer”.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Firmenkontakt

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Dr. Michael Dorka

Besselstr. 25

68219 Mannheim/Viernheim

+49 (0) 6204/ 70 150 60

+49 (0) 6204/ 70 150 66

info@lta-reiseschutz.de

http://www.lta-reiseschutz.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.