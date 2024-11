Kooperation zwischen Eurofunk und LiveReader

Die Zukunft hat begonnen – gemeinsam heben sie die Leitstellen auf die nächste Innovationsstufe

St. Johann im Pongau, Österreich/Oberthal, Deutschland, 20.11.2024 – Die Eurofunk Group, einer der führenden Systemspezialisten für Leitstellen und Notrufzentralen, freut sich, die Kooperation mit der LiveReader GmbH bekanntzugeben. LiveReader ist in der KI-Forschung beheimatet und hat sich einen Namen gemacht als Technologieanbieter der Simultanübersetzung ALTERNIS, die den Markt derzeit aufmischt.

Durch die Partnerschaft mit der LiveReader GmbH erweitert die Eurofunk Group ihr Produktportfolio um eine bahnbrechende Simultanübersetzungstechnologie. Diese ermöglicht es, Kommunikation in Echtzeit und multilingual zu führen, was besonders in mehrsprachigen Notrufen eine wertvolle Unterstützung darstellt.

„Mit dem Verflechten der LiveReader-Technologien in unsere vollintegrierte Leitstellenlösung setzen wir einen neuen Standard in der Effizienz und Interoperabilität weltweit“, erklärt Dr. Christian Kappacher, Managing Director der Eurofunk Group.

„Die Leitstellen profitieren nicht nur von einer gesteigerten Kommunikationsqualität, sondern auch von der höheren Reaktionsgeschwindigkeit in kritischen Situationen“, fügt Dr. Eric Rietzke, Geschäftsführer der LiveReader GmbH, hinzu.

Besucher der PMRExpo, der europäischen Leitmesse für sichere Kommunikation, sind herzlich eingeladen, den neuen Alltag im Rettungsumfeld live zu erleben vom 26. – 28. November 2024 auf dem Messegelände in Köln. In einer Präsentation zeigen die Partner, wie sich eine Sprachbarriere in Echtzeit verwandeln lässt und integraler Bestandteil zur optimierten Disposition wird.

„Eurofunk macht sich dafür stark, KI in den richtigen Momenten und zugunsten der Menschen einzusetzen, die in Not geraten sind“, komplettiert Dr. Kappacher sein Statement.

Dr. Rietzke stimmt zu und ergänzt: „Wenn man KI in den Dienst der Rettung stellt, bedeutet unsere Forschung nicht mehr länger nur Fortschritt, sie wird zu einem mächtigen Rettungswerkzeug.“

LiveReader ist ein Spezialist auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI). Mit ihren KI-Technologien wird der neueste Stand aus Wissenschaft & Forschung in den Arbeitsalltag von Unternehmen, Rettungsleitstellen und dem öffentlichen Sektor überführt.

