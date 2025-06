KOSITEK GmbH wird Vertriebspartner der CREONE AB

Mönchengladbach, 2. Juni 2025 – Die KOSITEK GmbH mit Sitz in Mönchengladbach gibt stolz die neue Vertriebspartnerschaft mit dem renommierten schwedischen Hersteller Creone bekannt. Das seit 1979 am Markt etablierte Unternehmen entwickelt in Zusammenarbeit mit SAAB Military hochmoderne Systeme zur Schlüssel- und Objektverwaltung – Lösungen, die ab sofort über die KOSITEK GmbH verfügbar sind.

Die Produkte von Creone, insbesondere die Keyboxen und das intelligente Keycontrol-System, bieten innovative und sichere Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Verwaltung von Schlüsseln und Wertsachen. Sie richten sich an Unternehmen, Behörden und Organisationen verschiedenster Branchen – von der Industrie über öffentliche Einrichtungen bis hin zum Gesundheitswesen.

Creone Keyboxen – Sicherheit trifft Benutzerfreundlichkeit

Die robusten und modular erweiterbaren Schlüsselschränke ermöglichen eine intuitive Bedienung und lückenlose Nachverfolgbarkeit jeder Türöffnung. Sie sind flexibel skalierbar und können exakt an die Anforderungen von Unternehmen angepasst werden.

Keycontrol – intelligente Schlüsselverwaltung auf höchstem Niveau

Das Keycontrol-System erlaubt eine zentrale Steuerung und Überwachung sämtlicher Schlüsselausgaben und -rückgaben – inklusive detaillierter Protokollierung, Zugriffsrechteverwaltung und Benachrichtigungsfunktionen bei sicherheitsrelevanten Ereignissen.

Branchenübergreifende Vorteile

Durch die präzise Dokumentation, hohe Sicherheit und einfache Handhabung erhöhen die Lösungen von Creone die Transparenz und Effizienz der Schlüsselverwaltung erheblich – und tragen gleichzeitig zur Reduktion operativer Kosten bei.

„Mit Creone erweitern wir unser Portfolio um eine hochinnovative Lösung, die unseren Kunden maximale Kontrolle, Sicherheit und Transparenz bietet,“ erklärt die Geschäftsführung der KOSITEK GmbH.

Kontakt:

KOSITEK GmbH

Mürrigerstraße 57

41068 Mönchengladbach

+49 2161 3040185

anfrage@kositek.de

www.kositek.de

Die KOSITEK GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner für moderne Sicherheitslösungen mit Fokus auf elektronische Schlüsselschränke, intelligente Schlüsselverwaltungssysteme und digitale Zutrittskontrolle. Unsere Systeme sind ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Werkstätten, Autovermietungen und viele weitere Branchen.

Wir bieten:

Intelligente Schlüsselschränke mit RFID, PIN, Fingerprint oder App-Steuerung

Benutzer- und Zugriffsprotokollierung in Echtzeit

Zentrale Verwaltung mehrerer Standorte

Individuelle Konfiguration & Beratung

Made in Sweden – robuste Verarbeitung & höchste Sicherheitsstandards

Ob 10 oder 500 Schlüssel – wir haben die passende Lösung für Ihre Anforderungen. Profitieren Sie von effizienter Schlüsselorganisation, maximaler Transparenz und einfacher Bedienung.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne individuell!

Bildquelle: @Creone AB