Kosten oder Nutzen: Ist Personalberatung ihr Geld wert?

Die Kostenfrage bleibt ein zentrales Thema für Unternehmen, die Unterstützung bei der Personalbeschaffung suchen. Während viele Firmen sich zunächst auf klassisches Recruiting verlassen, gerät die Zusammenarbeit mit einer Personalberatung aus dem Fokus der Überlegungen.

Herausforderungen und Kostenmodelle

Bei der Besetzung offener Stellen entscheiden sich Unternehmen zunächst für die Inseratschaltung. Die Zahl ausreichend passgenauer Kandidaten fällt eher niedrig aus. Scheitern diese im Interviewprozess und zieht sich die Suche in die Länge, wird schließlich die Einschaltung einer Personalberatung erwogen. Während die Inseratschaltung Kosten um die 1.000 Euro Bereich verursacht, rufen Personalberatungen Honorare im fünfstelligen Bereich auf. Damit steht die Frage im Raum, ob der Nutzen dieser Dienstleistung die hohen Kosten rechtfertigt.

Nutzenbewertung der Personalberatung

Nehmen wir an, die Besetzung einer Spezialistenposition im Vertrieb verursacht Kosten von 30.000 Euro bei einem Jahresgehalt von 100.000 Euro. Bleibt die Stelle unbesetzt, fällt dieser Kostenblock zwar weg. Andererseits entgeht dem Unternehmen vertriebliche Erfolg, solange die Position unbesetzt bleibt. Den ausbleibenden Kosten steht ein entgangener Nutzen gegenüber. Wie hoch dieser Nutzen ausgefallen wäre, kann sich jeder Einstellungsverantwortliche leicht selbst beantworten. Er dürfte ein Mehrfaches des Beratungshonorars betragen. Ist es dann noch sinnvoll, die Position unbesetzt zu lassen? Auch wenn der Kostenblock zunächst hoch erscheint, spricht vieles für die Einbindung einer Personalberatung.

Mehr Effizienz, weniger Risiko

Scheitert ein Arbeitsverhältnis während der Probezeit, bieten Personalberatungen in der Regel eine erneute Suche ohne Zusatzkosten an. Der Personalberater übernimmt das Besetzungsrisiko und entlastet so das beauftragende Unternehmen. Ein erhebliches Risiko, da Top-Kandidaten aus der ursprünglichen Suche dem Arbeitsmarkt durch den Abschluss neuer Arbeitsverhältnisse nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den Personalberater bedeutet das einen Neustart des Projekts auf eigene Kosten, während das beauftragende Unternehmen auf ganzer Linie profitiert.

Active Sourcing: Mehr als Ansprache über Social Media

Während Personalberater vor einigen Jahrzehnten Kandidaten überwiegend per Telefon kontaktierten, steht heute das Active Sourcing im Mittelpunkt der Methodik. Active Sourcing bedeutet einerseits die Ansprache über Social Media-Kanäle, andererseits die konsequente Kontaktpflege zu Top-Leistungsträgern. Personalgewinnung ist ein werblicher Prozess, in dem das Interesse von Kandidaten gewonnen und für eine lange Zeit auf hohem Niveau gehalten werden muss. Dieses Werben um Kandidaten und deren Bindung an die Vakanz gehört zu den Kernkompetenzen der Personalberatung. Solange der Arbeitsmarkt von der Bewerberseite dominiert wird, kommt diese Kompetenz einem wesentlichen Erfolgsfaktor gleich. Unternehmenseigenen Recruitern steht dieser Weg aus rechtlichen Gründen nicht offen.

Alternative Ansätze für kleinere Unternehmen

Gerade mittelständische Unternehmen scheuen die hohen Honorare von Full-Service-Dienstleistungen in der Personalsuche. In der Folge bieten Personalberatungen ein partielles Recruitment Process Outsourcing an. Werden Teile des Personalbeschaffungsprozesses an die Personalberatung übertragen, gewinnt die Personalabteilung freie Ressourcen, um sich um ihre Kernprozesse zu kümmern. Gerade Ansprache und Gewinnung von Kandidaten bieten sich für ein Outsourcing an. So kann sich die Personalabteilung auf Analyse und Vertragsabschluss konzentrieren.

Die Carrisma GmbH Personalberatung ist auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften für den Mittelstand spezialisiert. Das Unternehmen ist seit 1991 am Markt und versteht sich als unabhängige dritte Stimme im Prozess der Mitarbeitergewinnung. Dank eines auf den Mittelstand zugeschnittenen Employer Branding-Konzepts punktet carrisma Personalberatung bei Unternehmen wie Bewerbern mit Fachkompetenz und Detailwissen zu der Arbeitswelt ihrer Kunden. Das Unternehmen sitzt im rheinischen Sankt Augustin und agiert bundesweit.

