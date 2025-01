Kostenbremsen für Konstrukteure

Viele Produktentwickler treibt die Frage nach möglichen Einsparungen um. In einer Reihe von Live Webinaren stellt simus systems verschiedene Lösungen vor, die zu höherer Effizienz und niedrigeren Entwicklungskosten beitragen können. Vom 28. Januar bis zum 20. März 2024 nutzen Interessenten Webinare von je 30 bis 60 Minuten kostenlos und unverbindlich.

Stammdaten-Optimierung führt zu höherer Wiederverwendung von Bauteilen und damit zu einem geringeren Bestand. Industrieunternehmen sparen damit an vielen Stellen, von der Konstruktion über den Einkauf bis ins Lager. Wie das funktioniert, wird gleich im ersten Webinar am 28.1.2025 erklärt.

Stammdaten im Fokus

Weiter geht es am 30.1.20025 mit der Anlage und Pflege von Materialstamm-Daten: Einfache und sichere Prozesse und klare Zuständigkeiten sorgen für zügige Abläufe und erhalten die hohe Qualität der Stammdaten in den verbundenen ERP-, PDM- oder CAD-Systemen. Damit erfüllen Unternehmen eine wichtige Voraussetzung für weitere Automatisierung und Digitalisierung.

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung und Erhaltung hoher Datenqualität stellt simus systems am 4.2.2025 vor. Da wird über die automatisierte Textpflege von Bestelltexten, Materialkurztexten, Zollbenennungen und deren Übersetzung referiert. Wer Aufwand und Fehlerquelle im Konstruktionsumfeld vermeiden möchte, sollte hier teilnehmen.

Selbst Zolltarifnummern lassen sich mit den Lösungen von simus systems automatisch aktualisieren, pflegen und bei Bedarf zuordnen. Am 6.2.2025 wird die Lösung präsentiert, die nicht nur kostspielige Fehler vermeiden hilft, sondern auch erheblichen Verwaltungsaufwand spart.

Für Konstrukteure und Einkäufer

Wer Einkaufsprozesse managen muss, ist auf zahlreiche Informationen aus der Konstruktion und Arbeitsvorbereitung angewiesen. Im Webinar am 11.2.2025 wird gezeigt, wie man mit vorhandenen Informationen Herstellkosten berechnet, ähnliche Bauteile auffindet und passende Lieferanten vorgeschlagen bekommt. So werden Rückfragen und Verzögerungen vermieden. Schlankere Prozesse und Kosteneinsparungen sind die Folge.

Wer Bauteile bereits während der Konstruktion kalkuliert, trifft bessere Entscheidungen. Im Webinar am 18.2.2025 erfahren Teilnehmer, wie man Fertigungskosten sekundenschnell berechnet, Kostentreiber frühzeitig identifiziert und Bauteile kosteneffizient kalkuliert.

Wie eine automatisierte Generierung von Arbeitsplänen die Arbeitsvorbereitung erleichtert, lernt man am 20.2.2025. Anhand der Bauteilgeometrie lassen sich Arbeitsgänge automatisch ermitteln, Produktionsvarianten vergleichen und Kosten einsparen. Nachhaltigkeit wird am 25.02.2025 zum Thema: Teilnehmer erfahren, wie man den CO2-Fußabdruck von Produkten berechnen lässt. Mit einer systematischen Analyse von CAD-Modellen, automatischer Zuordnung von Fertigungsverfahren und einer genauen Aufschlüsselung der Emissionen je Fertigungsschritt gelangen Fertigungsbetriebe zu dringend benötigten Daten.

Der Webservice costing24 erlaubt einen blitzschnellen Kostencheck beliebiger Dreh- und Fräs- und Blechteile im Internet, direkt im Browser. Am 13.3.2025 wird die Lösung für Einkäufer, Hersteller und Verkäufer vorgestellt.

Das Softwaremodul COSTPILOT bietet einen neuen Ansatz zur projektbegleitenden Kostenkontrolle. Am 18.3.2025 lernt man, wie man umfangreiche Maschinen- und Anlagen übersichtlich kalkuliert. Die flexible und performante Lösung zur Kalkulation und Kontrolle von Projektkosten führt sicher zu den definierten Zielkosten.

Eine genaue Strukturierung von CAD-Bauteilen steigert die Wiederverwendungsrate. Wer sich dazu am 20.3.2025 informiert, kann wertvolle Zeit in der Produktentwicklung einsparen. Hier lernt man Best-Practices zur Klassifizierung kennen und erfährt, wie sich Transparenz im Datenbestand auf den Entwicklungsprozess auswirkt.

Das Anmeldeformular für die kostenfreien Webinare findet sich hier: https://www.simus-systems.com/aktuelles/webinare-simus-classmate/

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

