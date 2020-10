Kostenfreies Mehrweggeschirr für Münchner Gastronomen

Das Münchner Startup Relevo stellt allen bestehenden und neuen Gastronomie-Partnern während des Lockdowns sein Mehrwegsystem kostenfrei zur Verfügung.

München – Das Unternehmen Relevo hat sich aufgrund des erneuten Lockdowns in der Gastronomie entschieden, seinen Beitrag als Münchner Startup zu leisten. Für den kompletten Monat November wird Relevo jedem seiner 100+ Partner-Restaurants und -Cafes in München die Kosten für das genutzte Mehrwegsystem erlassen.

Des Weiteren bietet Relevo allen noch nicht teilnehmenden Gastronomen in München und Umkreis an, ebenfalls an der Aktion teilzunehmen. Interessierte Gastronomen können somit die Mehrweglösung für Essen & Getränke zum Mitnehmen und Liefern für den kompletten November kostenfrei nutzen. Das Angebot gilt ohne Wenn und Aber – keine versteckten Kosten und ohne vertragliche Mindestlaufzeiten.

So einfach funktioniert die Teilnahme an der Aktion: Gastronomen bekommen von Relevo auf Anfrage hochwertige Mehrwegschalen sowie Mehrwegbecher direkt in ihr Restaurant/Cafe geliefert und können ihr Essen in diesen zur Ausgabe bereitstellen. Während des Aktionszeitraums entfällt die sonst fällige Ausgabegebühr und spart der Gastronomie somit in der Phase des Lockdowns die kompletten Verpackungskosten. Relevo stellt den Partnern zudem entsprechendes Marketingmaterial zur Verfügung. Die Gäste können sich nun per kostenloser Relevo-App das Essen und die Getränke im Mehrweggeschirr abholen oder liefern lassen. Die Rückgabe kann durch den Gast anschließend bei jedem der über 100 teilnehmenden Partner durchgeführt werden. Der Prozess soll auch während dieser schwierigen Zeit allen interessierten Gastronomen die Ausgabe von Essen & Getränke in hochwertigem Mehrweggeschirr ohne Zusatzkosten ermöglichen und gleichzeitig Verpackungsmüll für die Umwelt einsparen.

Bei Interesse wenden sich Gastronomen per Mail an marketing@gorelevo.de oder telefonische Anfragen über die 0157-8960 1322.

Relevo ist Anbieter des einfachen und smarten Mehrwegsystems für Essen zum Mitnehmen und Abholen. Die digitale Lösung von Relevo ermöglicht Restaurants, Cafes und Kantinen die pfandfreie Ausgabe von Mehrweg an deren Gäste.

Kontakt

Relevo GmbH

Aaron Sperl

Bahnhofstraße 31A

82194 Gröbenzell

015771764161

marketing@gorelevo.de

http://www.relevo.de

