Kostengünstig, planungssicher und modern

Junge Familien setzen auf Betonfertiggaragen

Ein eigenes Haus zu bauen, ist für viele junge Familien ein großer Traum. Dabei spielt nicht nur die Planung des Eigenheims selbst eine wichtige Rolle, sondern auch die dazugehörige Garage. Oftmals ist diese mehr als ein Unterstand fürs Auto, sie soll vor allem zusätzlichen Stauraum bieten für Fahrräder, Spielzeug oder Gartengeräte. Da immer mehr Häuslebauer aus Kostengründen auf einen Keller verzichten, kann eine großzügig geplante Garage auch in diesem Fall eine sinnvolle Alternative sein. Doch was wollen insbesondere junge Familien? Das beantworten die Garagenexperten der ZAPF GmbH, Hersteller für Betonfertiggaragen.

Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis

Ein Hausbau ist mit hohen Kosten verbunden, daher ist für junge Familien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis von großer Bedeutung. Betonfertiggaragen sind in der Regel preisgünstiger als gemauerte Garagen und überzeugen gleichzeitig durch hohe Qualität und vor allem Langlebigkeit. Darüber hinaus ermöglicht die vorgefertigte Bauweise eine schnelle Montage. Bei ZAPF werden Garagen innerhalb eines Tages fertig montiert und sind sofort einsatzbereit. ZAPF-Garagen sind außerdem „Made in Germany“ – vier Werke in Deutschland garantieren daher relativ kurze Wege bei der Auslieferung. Das ist nachhaltig und spart ebenfalls Zeit und Kosten.

Geräumigkeit

Statt der klassischen Doppelgarage gehe der Trend insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe zu Großraumgaragen, so die Erfahrung der Garagen-Experten von ZAPF. Eine Großraumgarage ist im Vergleich zur Doppelgarage noch geräumiger und bietet zusätzlichen Stauraum, der auch baulich abgegrenzt werden kann. Eine weitere Besonderheit ist das durchgehende Sektionaltor. Durch den 90°-Torlauf braucht das Tor so gut wie keinen Spielraum – das sorgt für mehr Platz in der Garage und natürlich auch davor.

Unkomplizierte Planung, kalkulierbare Kosten

Die Wunschgarage kann vorab über den ZAPF Online-Konfigurator geplant werden. Eine persönliche Beratung ersetzt das aber nicht, denn nur so können die Kosten ganz genau vorab kalkuliert werden. Weiterer Vorteil: Bei ZAPF erhält man alles aus einer Hand und zum angebotenen Preis! Ein Ansprechpartner kümmert sich um alle Belange, angefangen bei der Beratung über die Planung bis hin zur fertigen Garage.

Ästhetik und Individualisierungsmöglichkeiten

Neben der Funktionalität spielt auch das ästhetische Erscheinungsbild einer Garage – gerade im Zusammenspiel mit einem Neubau – eine große Rolle. Dabei sind Betonfertiggaragen keinesfalls Standardgaragen „von der Stange“, sondern lassen sich auf vielfältige Art individualisieren, um sich nahtlos in das Gesamtbild einzufügen. Ob verschiedene Farbvarianten bei Putz und Toren oder stylische Lichtelemente – moderne Betonfertiggaragen können an jeden persönlichen Geschmack und Stil angepasst werden. Durch unterschiedliche Anbaumodule kann die Garage zudem clever erweitert werden.

Mit mittlerweile mehr als 450.000 produzierten und montierten Garagen ist die ZAPF GmbH mit Sitz im Oberfränkischen Bayreuth der Experte in Sachen Betonfertiggaragen in Deutschland und Europa. 1904 als Baugeschäft gegründet, weist das Unternehmen bei der Fertigung von Garagen aus Beton bereits über 50 Jahre Erfahrung auf und hat sich mittlerweile ganz auf diesen Bereich spezialisiert. ZAPF produziert an vier Standorten in Deutschland: in Weidenberg und Baar-Ebenhausen in Bayern, in Neuenburg am Rhein in Baden-Württemberg sowie in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. Das Liefergebiet des Traditionsunternehmens erstreckt sich über Süd-, Mittel- und Westdeutschland sowie Teile Frankreichs, Österreich und der Schweiz.

