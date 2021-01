Kostengünstige Prospektverteilung dank Geomarketing mit Juda Dienstleistungen

Wer keine Werbung machen möchte, kann sein Geschäft auch gleich schließen, denn ohne Werbung läuft gar nichts. Werbung heißt, die potenziellen Kunden auf die Produkte aufmerksam zu machen, die im Geschäft angeboten werden. Werbung kann jedoch nur richtig funktionieren, wenn sie die passende Zielgruppe erreicht und auch anspricht. Das gilt gleichermaßen auch für die Werbung, die in Form von Prospekten verteilt wird.

Ein immer effizientes Mittel

Mit Hilfe von Prospekten zu werben ist ein etabliertes, effektives und zugleich effizientes Mittel, um als Geschäftsmann auf sich aufmerksam zu machen. Werbung, vor allem Prospektwerbung, muss jedoch stets zielgruppengerecht eingesetzt werden, wenn sie Erfolg haben soll. Auf diese Weise werden neue Kunden auf das Geschäft aufmerksam und Stammkunden bekommen einen Überblick über neue Angebote oder eine besondere Serviceleistung. In der heutigen Zeit erfolgt Werbung überwiegend online über die sozialen Netzwerke und somit auch überregional. Für die lokalen Dienstleister, Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Handwerker ist jedoch die Prospektverteilung nach wie vor eine gute Wahl.

So wichtig ist Geomarketing

Mit Geomarketing wird die Werbewirksamkeit noch einmal maximiert. Denn auf diese Weise können Kunden gezielt nach Alter, Kaufkraft, Einkommen und anderen Kriterien angesprochen werden. Damit lässt sich der sogenannte Streuverlust deutlich minimieren, was wiederum dabei hilft, viel Geld zu sparen. Geomarketing verhindert, dass Prospekte ungelesen im Papiermüll landen, sondern tatsächlich die Zielgruppe erreichen, für die sie gedacht waren. Für Juda Dienstleistungen ist Geomarketing kein Fremdwort. Das Unternehmen berät seine Kunden, wie Geomarketing richtig funktioniert, und übernimmt dazu noch den Druck der Prospekte, die Logistik, die Verteilung der Werbemittel sowie die Lagerhaltung.

Haushaltswerbung – Alles aus einer Hand

Mit Juda Dienstleistungen bekommt der Kunde alle Leistungen aus einer Hand. Die erfahrenen Mitarbeiter beraten den Kunden auch in Hinsicht auf das richtige Geomarketing. Juda Dienstleistungen übernimmt auf Wunsch anschließend den Druck der Prospekte im Rollenoffsetdruck sowie im Offsetdruck, auch die Verteilung des Werbematerials bleibt in den versierten Händen der eigenen Mitarbeiter. Der Kunde kann sich also entspannt zurücklehnen, denn bei Juda Dienstleistungen bleibt alles rund um die Werbung in einer erfahrenen Hand.

Juda Dienstleistungen ist eine Agentur für Haushaltswerbung und Media.

Kontakt

Juda Dienstleistungen

Ariel Juda

Robert-Bunsen-Str. 6

79108 Freiburg

0761/51977740

–

info@werbemittel-verteilung.de

https://www.werbemittel-verteilung.de/

