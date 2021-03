Kostenlos Jobs schalten – nur pro Bewerbung zahlen.

Pay per Application – Kein finanzielles Risiko mit JOBBÖRSE-24.

Für Arbeitgeber, speziell für Personaldienstleister und Großkunden, bietet JOBBÖRSE-24 nun auch das “Pay per Application”-Modell an.

Hierbei ist die veröffentlichung der Stellenanzeigen (Übertragung per XML-Feed) kostenfrei. Sie zahlen nur pro eingehender Bewerbung.

Das wichtigste in Kürze:

– 20,00 EUR pro eingehender Bewerbung = Keine Bewerbung, keine Kosten.

– Monatliches Maximalbudget möglich = kein fnanzielles Risiko

– Sie erhalten Ihre Bewerbungen per E-Mail.

– Abrechnung im jeweiligen Folgemonat.

– Übertragung Ihrer Stellenanzeigen per XML-Feed.

– Unbegrenzte Anzahl an Stellenanzeigen, mindestens 10.

– Monatlich kündbar bzw. anpassbar.

Alle Infos hierzu finden Sie im Web unter: https://myjobboerse24.com/pay-per-application/

Wir, von AP Management LORENZ® sind bundesweit in der Personaldirektvermittlung tätig und Betreiber der JOBBÖRSE-24. Wir wissen wie Stellenanzeigen reichweitenstark platziert werden, sodass auch die gewünschten Kandidaten erreichet werden.

