Kostenlos Jobs schalten – nur pro Bewerbung zahlen

Pay per Application statt Post and Pray

Wer heutzutage im Recruiting die Nase vorne haben will, setzt auf Effizienz. Das bedeutet in erster Linie nur für Bewerbungen zu bezahlen, die tatsächlich bei Ihnen eingehen.

Abrechnung pro Bewerbung statt Laufzeit-Verträge

Im Gegensatz zu einem Bezahlmodell, das auf einer bestimmten Laufzeit oder der Anzahl an Einblendungen in den Suchergebnissen basiert, bietet JOBBÖRSE24® ein leistungsbasiertes Preismodell an, dass Pay per Application-Modell.

Ohne Risiko Stellenanzeigen schalten

Bei JOBÖRSE24® zahlen Kunden mit dem Pay per Application-Modell ausschließlich pro eingegangener Bewerbung. Damit entsteht eine hundertprozentige Kostenkontrolle sowie eine Verbesserung der Qualität der eingegangenen Bewerbungen.

Erfolge können so direkt gemessen und sichtbar gemacht werden.

Das Pay per Application-Modell ist an keiner Mindestlaufzeit gebunden und monatlich zum Monatsende kündbar.

Sie möchten mehr über das Pay per Application-Modell von JOBBÖRSE24® erfahren?

Alle Infos zu Pay per Application bei JOBBÖRSE24® finden Sie im Web unter:

https://jobboerse-24.com/fuerarbeitgeber/ppa-modell

Die AP Management LORENZ® wurde von David Lorenz im Juni 2018 als Personalvermittlungsagentur gegründet. Auf Grund der weitreichenden Erfahrungen in der Personalgewinnung sowie auch mit div. Jobbörsen, wurde von David Lorenz die eigene Plattform, JOBBÖRSE24® ins Leben gerufen, um Arbeitgebern eine funktionierende Jobbörse zu liefern und diese zu günstigen Konditionen anzubieten.

Kontakt

AP Management LORENZ®

David Lorenz

Kunnerwitzer Str. 25

02826 Görlitz

03581 7676050

kontakt@jobboerse-24.com

https://www.jobboerse-24.com

