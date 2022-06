Aus der praktischen Erfahrung der vergangenen Jahre mit hunderten Mandanten aus unterschiedlichsten Bereichen und deren Fragestellungen hat die Patentanwaltskanzlei und Rechtsanwaltskanzlei LICHTNECKER & LICHTNECKER das Projekt „FlatRateIP®“ entwickelt und hierfür die neue Webseite https://www.flatrateip.com/ erstellen lassen.

Kostenlose online Ideenschutzabfrage

Herzstück des von einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutzes und Patentanwalts in rechtlicher Hinsicht entwickelten, innovativen Angebots ist ein kostenloses Online-Tool für eine schnelle und einfache Ideenschutzabfrage, welches unter www.flatrateip.com/idee direkt erreichbar ist. Konkret geht es dabei darum, dass man mit wenigen Klicks herausfindet, welches Schutzrecht oder welche Schutzrechte für eine neue Erfindung, Idee oder ein neues Produkt in Deutschland einschlägig sind. Nach Auswahl der passenden Art der Idee aus einer umfangreichen Liste und der Beantwortung zusätzlicher Fragen erhält man direkt und gratis die Auskunft, welcher Schutz wahrscheinlich oder etwa für Teilbereiche möglich ist oder welcher Schutz eher nicht einschlägig oder ganz ausgeschlossen ist. Dies kann z.B. die Absicherung über das Markenrecht, das Designrecht, das Patentrecht, das Gebrauchsmusterrecht oder das Urheberrecht sein. Vor allem Gründer, Erfinder und Startups, welche noch keine große Erfahrung mit dem Thema „Schutzrechte“ haben, erhalten hier eine einfache Möglichkeit, die grundsätzliche Schutzfähigkeit ihrer Idee schnell und anonym prüfen zu lassen, ohne diese offenbaren zu müssen. Aufgrund des Neuheitserfordernisses bei verschiedenen Schutzrechten ist es ratsam, dass sich Startups und Erfinder frühzeitig mit der Absicherung ihrer Idee befassen und diese möglichst nicht vorab veröffentlichen, wenn sie eine Schutzrechtsanmeldung beabsichtigen. Da das kostenlose Tool nur einen allgemeinen und unverbindlichen Überblick ohne Prüfung des jeweiligen Einzelfalls liefert, besteht anschließend noch die Möglichkeit, eine kostenpflichtige Detailprüfung für Schutzmöglichkeiten bei der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen. Hierbei wird dann auf den konkreten Fall Bezug genommen und es werden die Schutzoptionen von einem Patentanwalt oder Rechtsanwalt (Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz) analysiert und weitere Informationen bereitgestellt.

Viele Pauschalangebote für die Anmeldung von Schutzrechten wie Marken, Designs, Patenten und Gebrauchsmustern

Damit Interessenten zudem gleich vorab die Kosten für eine Schutzrechtsanmeldung möglichst genau kalkulieren können und es zu keinen negativen Überraschungen kommt, wurden außerdem verschiedenste Pauschalangebote ausgearbeitet. Pauschalpreise im Bereich Markenanmeldung (z.B. für die Markenanmeldung in Deutschland oder die Anmeldung einer EU-Marke / Unionsmarke für einen Markenschutz in der Europäischen Union) sind zwar seit einigen Jahren relativ weit verbreitet und existieren teils auch bei Design- / Geschmacksmusteranmeldungen. Mit FlatRateIP® geht die Patentanwaltskanzlei und Rechtsanwaltskanzlei jedoch noch einen Schritt weiter und hat auch für die Anmeldung technischer Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster maßgeschneiderte Pakete erarbeitet. Je nach gewünschter Leistung können Unternehmen zumeist aus den Paketen „Basic“, „Standard“ und „Premium“ auswählen.

Neben Pauschalangeboten und einer Vergütung nach Aufwand/Stunden werden bei wiederkehrendem Beratungsaufwand auch Beratungspakete mit Monatspauschalen als ausgelagerte Patent- und Markenabteilung (IP-Abteilung) angeboten, was den Mandanten eine maximale Flexibilität ermöglicht.

Bei Fragen zu diesem Projekt oder zu Schutzrechtsanmeldungen generell können Sie gerne Kontakt mit der Kanzlei aufnehmen oder Sie nutzen gleich die Möglichkeiten auf https://www.flatrateip.com/, um sich zu diesem Thema zu informieren.

V.i.S.d.P.:

Dr. Florian Lichtnecker

Im Schlosspark Gern 2

84307 Eggenfelden

Telefon: 08721/98240-07

E-Mail: info@flatrateip.com

Web: https://www.flatrateip.com/

Mit dem Projekt www.FlatRateIP.com bietet unsere Patent- und Rechtsanwaltskanzlei verschiedene Pauschalangebote als „Rundum-Sorglos-Paket“ im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und darüber hinaus an. Wir unterstützen Mandanten z.B. in Marken-, Patent-, Gebrauchsmuster- und Designangelegenheiten in Deutschland und auf EU-Ebene. Außerdem bieten wir eine kostenlose online „Ideenschutz-Abfrage“ an. https://www.flatrateip.com/impressum/

Kontakt

FlatRateIP – LICHTNECKER & LICHTNECKER Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB

Florian Lichtnecker

Im Schlosspark Gern 2

84307 Eggenfelden

087219824007

info@flatrateip.com

https://www.flatrateip.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.