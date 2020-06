Kostenloses Thycotic-Toolkit für sichere privilegierte Fernzugriffe

Mit dem neuen kostenlosen Remote Worker Cyber Security Toolkit stellt Thycotic Unternehmen ab sofort praktische Werkzeuge zur Verfügung, die sie dabei unterstützen, das Arbeiten von entfernten Standorten noch sicherer zu machen. Remote-arbeitenden Mitarbeitern und Drittanbietern bietet das Toolkit eine Checkliste mit den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen sowie ein E-Book und ein Video mit Tipps und Empfehlungen zur gefahrenlosen Fernarbeit. IT- und Sicherheitsexperten profitieren von praktischen Software-Tools, Online-Schulungen und Best-Practice-Leitfäden zur Absicherung von Fernzugriffen auf privilegierte Konten sowie Tools zum Schutz von Remote-Arbeitsplätzen.

“All unsere neuen digitalen Tools für Remote Work-Security sind für Unternehmen weltweit verfügbar und dauerhaft kostenlos”, so Steve Kahan, Chief Marketing Officer bei Thycotic. “Auf diese Weise wollen wir sowohl Mitarbeitern als auch IT-Verantwortlichen praktische Schritte an die Hand geben, um sich in dieser schwierigen Zeit, in der so viele Menschen wie noch nie von zu Hause aus arbeiten, abzusichern und die wichtigsten Vermögenswerte zu schützen.”

Die Veröffentlichung des neuen Toolkits ist ein weiterer Vorstoß von Thycotic in Sachen sichere Remote-Arbeit. Jüngst erweiterte der PAM-Spezialist sein Produktportfolio um den Thycotic Remote Access Controller mit dem Ziel, die Verwaltung von Remote-Arbeitskräften, die von extern auf IT-Ressourcen zugreifen, zu vereinfachen und automatisieren. Der Controller verwendet Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Sitzungsaufzeichnung, ohne dass Software- oder Browser-Erweiterungen erforderlich sind, um die nächste Granularitätsstufe zur Durchsetzung von Richtlinien bereitzustellen. Dank seiner API-Suite, die in automatisierte Arbeitsabläufe und Ticketing-Systeme integriert werden kann, rationalisiert der Controller die Zugriffsgewährung für Auftragnehmer innerhalb eines zentralisierten Web-Portals.

Das neue Remote Worker Cyber Security Toolkit kann hier heruntergeladen werden: https://thycotic.com/solutions/free-it-tools/remote-worker-tools-cyber-security/

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

