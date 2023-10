Kostüm-Accessoire inspiriert von „The Purge“

LED-Gruselmaske

Möchten Sie an Halloween oder auf einer Faschingsparty ein auffälliges Zeichen setzen? Dann ist die LED Gruselmaske grün genau das Richtige für Sie, inspiriert von den kultigen Masken aus dem Film „The Purge“. Diese steuerbare Maske verfügt über drei fesselnde Lichteffekte und wird sicher überall für Aufsehen sorgen.

Eine der herausragenden Eigenschaften der LED-Maske grün ist ihre Steuerbarkeit. Mit nur einem Knopfdruck kannst du zwischen drei verschiedenen Lichteffekten wechseln – Dauerleuchten, langsames Blinken und schnelles Blinken. So kannst du deine Maske ganz nach deiner Stimmung oder der Atmosphäre der Veranstaltung, an der du teilnimmst, anpassen.

Die Bedienung der Maske ist ein Kinderspiel, da sie mit zwei AA-Batterien betrieben wird (nicht im Lieferumfang enthalten). Legen Sie die Batterien einfach in die dafür vorgesehenen Schlitze ein, und schon können Sie die Nacht erhellen. Die LED-Leuchten sind energieeffizient und sorgen dafür, dass die Maske während der gesamten Halloween- oder Karnevalsveranstaltung durchhält.

Die LED-Gruselmaske grün ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und somit ein vielseitiges Kostümzubehör. Ganz gleich, ob Sie sich als unheimlicher Charakter verkleiden oder Ihrem Outfit nur ein zusätzliches Element der Intrige hinzufügen möchten, diese Maske wird jedes Kostüm ergänzen.

Bei Halloween und Karneval geht es vor allem darum, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und Spaß zu haben. Mit dieser LED Gruselmaske grün heben Sie sich zweifelsohne von der Masse ab und hinterlassen einen unvergesslichen Eindruck. Stellen Sie sich die Reaktionen Ihrer Freunde und Mitfeiernden vor, wenn Sie die Nacht mit Ihrer einzigartigen und schaurigen Maske erhellen.

Diese LED-Maske ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch sehr bequem. Sie ist leicht und so konzipiert, dass sie den meisten Personen bequem passt. Das Band sorgt für einen sicheren Sitz, so dass Sie Ihren Abend genießen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Maske verrutscht oder unbequem wird.

Wenn es um Kostümzubehör geht, ist die LED Gruselmaske grün ein Muss für jeden Halloween- oder Karnevalsbegeisterten. Ihr auffälliges Aussehen und die steuerbaren Lichteffekte machen sie zu einer hervorragenden Wahl für alle, die ein Zeichen setzen wollen. Egal, ob Sie eine Party besuchen, an einer Parade teilnehmen oder einfach nur die Nacht genießen, diese Maske wird Ihrem Ensemble einen Hauch von Geheimnis und Aufregung verleihen.

Produktmerkmale:

– Wird mit 2 AA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten) und ist somit praktisch und tragbar.

– Drei Lichteffekte: Dauerlicht, langsames Blinken und schnelles Blinken, so dass Sie Ihre Maske ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

– Unisex-Design, sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet, was sie zu einem vielseitigen Accessoire für jedes Kostüm macht.

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit und Komfort beim Tragen gewährleisten.

– Perfekt für Halloween-Partys, Kostümfeste und Karnevalsveranstaltungen, um Ihrem Look ein zusätzliches Element des Schreckens und der Spannung zu verleihen.

– Erzeugt einen unvergesslichen und schaurigen Effekt, der Sie zum Mittelpunkt jeder Veranstaltung macht.

– Einfach zu tragen und einzustellen, mit einem elastischen Band, das bequem um Ihren Kopf passt.

– Geeignet für Erwachsene und ältere Kinder, um ihren Kostümen einen gruseligen Touch zu verleihen.

– Ein einzigartiges und auffälliges Accessoire, das mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

– In drei weiteren Farben erhältlich: blau, rot und blau-rot mix

LED Grusel Maske grün – wie aus Purge steuerbar, für Halloween, Fasching & Karneval als Kostüm für Herren & Damen —>> JETZT KAUFEN

Die LED Gruselmaske grün ist das perfekte Accessoire für Halloween- und Karnevalskostüme. Inspiriert von dem beliebten Film „The Purge“, verfügt diese Maske über ein grünes LED-Licht, das einen gespenstischen und unheimlichen Effekt erzeugt. Sie ist steuerbar, so dass Sie zwischen drei verschiedenen Lichteffekten wechseln können, die Ihrem Kostüm einen Hauch von Einzigartigkeit verleihen.

Warum sollten Sie sich also mit einem typischen Kostüm zufrieden geben, wenn Sie Ihren Look mit der LED Gruselmaske grün aufpeppen können? Schlüpfen Sie in die Rolle eines Filmschurken und ziehen Sie alle mit Ihrer gespenstischen Präsenz in Ihren Bann. Machen Sie dieses Halloween oder Karneval zu einem unvergesslichen Erlebnis mit dieser einzigartigen und aufmerksamkeitsstarken Maske. Machen Sie sich bereit, die Nacht zu erhellen und einen bleibenden Eindruck bei allen zu hinterlassen, die Ihrer LED-Gruselmaske grün begegnen.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

